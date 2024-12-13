聖誕佳節必到　The Henderson中環浪漫打卡新地標

踏入聖誕月，全城做好準備，各大商場大廈相繼改裝，換上一身「節日新裝」。位於中環的The Henderson，設計極具現代藝術感，早已成為中環的打卡熱點，而大樓外圍、連接金鐘至中環的公共行人天橋，同樣由扎哈．哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）設計，今個聖誕更化身為「Glittering Golden Christmas」藝術裝置，80米閃爍長廊以經典金色為主調，與市民大眾同迎閃爍的華麗聖誕。

「Glittering Golden Christmas」由25萬塊金色珠片組成，一串串如星河般閃爍的珠片，懸掛於長達80米的行人天橋頂部，形成一條璀璨的聖誕金色長廊。隨風搖曳的珠片，配合燈光效果，折射出美輪美奐的炫目光影，讓人宛如穿梭於漫天星海之中。記者綜合以下幾個最佳拍攝位置及小技巧，無論白天或夜晚，只要配合拍攝角度，便能輕鬆拍出型格效果。

恒基集團旗下會員計劃冬日限定體驗及禮遇

恒基集團旗下的「恒地會」會員計劃及「H·COINS」會員計劃亦為會員準備了一系列精彩的禮遇及體驗，包括多個餐飲禮遇及消費獎賞。即日至12月31日成功登記成為恒地會Gold金卡新會員，更可尊享以璀璨金光為靈感的「雞尾酒買一送一」禮遇，參與餐廳眾多，包括ARGO、Vibes和The Trilogy: Ella。另外，為慶祝今年恒地會的20周年慶，恒地會會員（包括Black黑卡及Gold金卡會員）於推廣期內亦可於指定恒基集團品牌及集團旗下商戶，尊享節日特色飲品/雞尾酒八折優惠。