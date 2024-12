韓團Big Bang成員G-Dragon(GD)與金泰浩PD出演的新綜藝節目《GD和朋友們》,將以GD為中心,目前製作組正在商議的演出嘉賓包括金秀賢、金高恩、任時完、丁海寅、黃政民、曹世鎬、鄭亨敦、太陽及大成等,節目將於明年播出,預計本月和下月內進行拍攝。

另外,太陽自今年8月起展開睽違7年的個人巡演 [THE LIGHT YEAR],首站於首爾揭幕,隨後陸續到訪大阪、東京、香港、悉尼、墨爾本、吉隆坡等多個城市演出,所有門票均迅速售罄,足見其超強人氣及號召力!近日,太陽為粉絲帶來好消息,宣布巡演將會延續至 2025年,並將於2月15及16日在銀河綜藝館舉行《TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN MACAU》,與大家共渡浪漫的情人節週末。