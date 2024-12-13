YS韓國偶像班學生歌手　出席2024青年音樂會

【特約報道】由香港童軍總會主辦的「基圍爾越野跑2024」早前在飛鵝山舉行，大會邀請了多位偶像歌手及韓流舞團助興，當中包括:ACE娛樂藝人LENNA T.帶領YS韓國偶像班學生演出Kpop舞蹈Lisa-Money。

原本是給大家露營的基圍爾營地，今次首次用作表演，觀眾和演出者在大自然環境下表演，感覺新鮮。而Kpop舞團中，以ACE娛樂旗下藝人LENNA T.率領之YS韓國偶像學院學生Soe﹑Mia﹑Natalia和Cheryl的演出，最是亮眼。她們整齊的制服，配合活力的舞步，即時帶動了現場每一位觀眾的音樂細胞，在山頂稍涼的氣溫中，隨著舞動而添上一股暖流，勁舞連場後，觀眾掌聲不斷，大受歡迎，連司儀都大讚YS這個組合足以可組女團出道。

Lenna T.習舞多年，挾住韓國政府認證、大韓民國韓流文化協會頒發的K-POP專業教師資格下，教授學生韓流舞自有一格，學生在營地草坪上表演，充份展示紮實舞技。Lenna接受司儀訪問時，坦言正向女團之路進發，席上觀摩林智樂和文凱婷等前輩歌手演出，正好有機會偷師，著實是一個寶貴的體驗。