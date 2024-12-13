許廷鏗爆欣宜叫自己打牌　好友準備搞大Project

歌手許廷鏗、雲浩影（Cloud）和黃妍等人昨晚（12日）到旺角麥花臣場館參與音樂會。許廷鏗今次以評審身份出席音樂會，他表示聽了幾百位參賽者創作的歌曲，起碼有過千首歌，他指對填詞有興趣，笑言想同新人合作：「上年做完之後已經有啲參賽者變成咗自己固定班底，我依家直程要靠佢搵食咁滯。」又言希望在音樂上做到傳承，稱現在自己成立的公司亦有幫助新人做出版工作，問到會否簽新人？他就笑說：「如果有人咁睇得起我間公司，想做我旗下藝人，我唔會抗拒。」不過他指其實一起合作一起玩會更加開心。

他又表示聖誕會陪媽媽過生日，並且想放假去旅行，預告有一些旅行片未出，當中包括浸溫泉，裸露上身，騷後膊的影片。他又分享近日迷上玩匹克波，笑言玩這個運動會流好多汗，所以有「收水」作用，令自己看似瘦了，問到會否邀請好朋友鄭欣宜一齊玩？他指欣宜只會叫他打牌，又言二人之前都有見面，往年聖誕亦一直都會有聚會，指她狀態很好，預告欣宜在音樂會有大Project。

同場Cloud預告明年會出新專輯，並表示希望明年可以有自己的個人演唱會，自言會透過運動鍛煉好體能，她又指會問前輩馮允謙有關唱歌的事，但通常只會得到「You got this」這種回覆：「佢係一個好鼓勵型嘅前輩。」她分享平時會戴口罩做gym，以免讓人看見自己的素顏，問到是否對素顏沒有信心？她就笑言：「唔係，但係運動個樣會紅到似番茄咁，平時大家見我個樣都係白白淨淨。」又指想做更多舉重訓練，鍛煉上圍。提到聖誕，她表示想在工作中度過，否則就會與團隊一起開聖誕派對，問到若果馮允謙在頒獎典禮上獲得好成績，會否希望對方請食飯？她即笑言：「佢早就應該請食飯，我飲過佢請嘅可樂，同埋炸雞，佢唔食得就請我食。」