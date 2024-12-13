【美心MX】冬至盆菜＆聖誕派對美食低至49折

【特約報道】臨近年尾，又係準備做冬同開Party嘅時候啦！美心MX 精心準備多款盆菜同聖誕派對美食，只需要喺取貨2日前於網上或親臨分店預訂，就可以同親朋好友一齊享用美食喇！

美心𝗠𝗫 嘅盆菜足料就係人都知，而最貼心係份量設計得恰到好處，不論人數6位定12位，都有合適嘅盆菜/盆菜宴配合得到。今次推介6位用「鮑魚福聚盆菜」，加入鮑魚、 元貝、蠔豉等矜貴食材，盆盆新鮮即製。而選購指定盆菜宴亦包括黃金百花釀蟹鉗、南乳粗齋、椰絲啫喱糖等美食，切合一家大細嘅唔同口味。

如果想舉辦聖誕派對，美食方面一樣幫到你！美心MX 聖誕派對美食推出多款聖誕套餐及單售美食俾大家選擇。今期推介豪華15-18人餐，除咗聖誕必備嘅烤焗火雞，仲包括雙拼沙律 、香酥三重風味 (黃金蝦卷·炸雞中翼·墨魚餅)、泰式經典拼盤 (炸蝦餅·炸蔬菜魚餅·泰式烤雞扒·燒豬頸肉)、豬肉腸焗芝士肉醬意粉、楊枝甘露布甸等多款菜式，仲可以加配埋其他派對美食，款款精緻又吸引，令Party更有氣FUN ！

冬至盆菜精選推介：

四喜鮑魚盆菜 (4位用) ︱標準價 $818︱其他客戶優惠價 $628 ︱特選客戶優惠價 $598

鮑魚福聚盆菜宴 (6-8位用) ︱標準價 $1,749︱其他客戶優惠價 $1,018 ︱特選客戶優惠價 $998

富貴鴻運團聚盆菜宴(10-12位用) ︱標準價 $2,833︱其他客戶優惠價 $1,608 ︱特選客戶優惠價 $1,588

聖誕派對美食精選推介：

聖誕派對5-6人套餐︱標準價$1,538︱其他客戶優惠價 $908︱特選客戶優惠價 $888

聖誕派對15-18人豪華套餐︱標準價$3,623︱其他客戶優惠價 $2,208︱特選客戶優惠價 $2,188

MX經典聖誕火雞套餐︱標準價$1,362︱其他客戶優惠價 $918︱特選客戶優惠價：$898

* 特選客戶為中銀信用卡/BoC Pay/yuu/Eatizen會員

冬至足料盆菜今期優惠：

⭐凡購買任何盆菜/盆菜宴款式一客，即送超過$100優惠券

⭐Eatizen會員額外享有$30電子優惠券

⭐yuu會員享有6倍積分

⭐惠顧盆菜/盆菜宴每客即減$60

冬至盆菜訂購日期: 即日起至2024年12月19日

冬至盆菜取貨/送貨日期: 即日起至2024年12月21日

聖誕派對美食今期優惠：

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⭐惠顧5-6人派對套餐、8-10人超值套餐、15-18人豪華套餐、20-22人套餐，每份即減$60

聖誕派對訂購日期: 即日起至2025年1月7日

聖誕派對取貨/送貨日期: 即日起至2025年1月9日

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