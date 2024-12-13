限定甜點　為冬日節慶添驚喜

在沉悶的冬日，偶然來一口色彩繽紛又好吃的甜點，心情即時轉晴。除了有新口味出品，還有節日主題的新設計，無論何時想來一點甜度過快樂冬日，總有一款合你心水。

款式多多

每人嗜甜度都有分別，按個人喜好揀最好不過。本地蛋糕店在今個節日推出不同的款式應節，終極聖誕禮盒有朱古力薄荷椒鹽捲餅、黑朱古力薄荷曲奇、迷你薑餅人曲奇、白朱古力薄荷椒鹽捲餅和朱古力糖漬橙皮5款甜點，禮盒可製作指定文字或圖案。客製化雪球配薑餅造型優美，聖誕紙杯蛋糕老少咸宜。重頭戲是各式各樣的主題蛋糕，胡桃夾子、香港落雪造型、企鵝雪球大作戰和手工奶油聖誕蛋糕造型軟萌，熱紅酒朱古力蛋糕最啱愛酒的人士。就連愛寵都有零食禮盒和倒數月曆，最是完美。

口味多變

傳統甜點配上新口感，增加新鮮感。本地網上甜品店新推的聖誕禮盒，特別以2款傳統甜點做主角。提拉米蘇三重奏選用意大利芝士、法國忌廉、日本開心果和芝麻等打造出原味、芝麻和開心果口味。法國圓酥餅有原味、抹茶、咖啡、伯爵茶和開心果味，客人亦可按個人預算，讓品牌為你度身訂造。

浪漫氣氛

提到聖誕，就想到雪景、聖誕樹和雪人等浪漫氣氛。本地甜點品牌今年推出的聖誕版戚風大蛋糕系列，包括有冬雪士多啤梨開心果、抹茶牛油果雪域和榛子可可聖誕叢林3款口味。小蛋糕則有蠟燭形的莓雪奇緣、聖誕樹模樣的聖誕緣意，以及酸甜的聖誕榛子可可。限定聖誕禮盒則以冬日溫暖小屋作造型，內有5款甜點。再加上曲奇及蝴蝶酥禮盒，適合來一杯茶湯慢品嘗。

三地融合

法國、日本和意大利的甜點各有特色，近開的本地甜點品牌的主廚松原明日香曾於法國學習甜點，期間在多間日本米芝蓮星級餐廳工作，甜品除融合法日風格，亦加入了意式風味。打造出應季的栗子之詩（Chestnut Tart）、焦糖香的極致巴諾菲（Banoffee Pie）、酸爽的阿瑪菲海風（Amalfi Lemon Meringue Pie）和富果香的晴王之光（Okayama Shine Muscat Tart）。節日蛋糕就有紅絲絨誘惑、黑森林秘境、意大利Panettone和聖誕雪語等，每一款都感受到高級滋味。

法式滋味

法國甜點精緻多款式，當地馬卡龍甜點品牌在這個聖誕節，推出多款選擇。必有的聖誕馬卡龍禮盒以繽紛色調作設計，內有經典、清新和探索系列卡龍口味，蛋糕系列有紅噹噹的士多啤梨羅勒、立體可愛的榛子朱古力和有搶眼粉紫色的藍莓芝士、聖誕樹造型的特濃朱古力脆餅和圓潤的開心果慕斯蛋糕口味。再加上聖誕綠色朱古力禮襪和馬卡龍水晶球的小巧配件，選擇就更多。

優質材料炮製

一個美味的糕點，不可或缺的材料必有牛油及忌廉等乳製品的份兒，由新西蘭乳製品品牌就趁佳節將至，與多間本地烘焙店及網店甜品師合作推出聖誕特別企劃Cakes-Cation活動，帶來多款創意新味糕點。好似由兩位熱愛烘焙的人創辦的本地烘焙店推出的「開心果聖誕樹蛋糕」，用上開心果香緹忌廉包住開心果戚風蛋糕、開心果慕絲及開心果帕林醬等，堅果味濃郁。而主打麻糬並每日新鮮製作糕點的小店則推出粉紅草莓乳酪聖誕樹蛋糕，內層原味戚風蛋糕，外層以草莓乳酪鮮忌廉包裹，而夾層則是日本小山園抹茶奶凍，質感輕盈，夾心的軟滑抹茶奶凍更添加一份口感，加上蝴蝶結裝飾，少女感十足！