靈敢侶情：我的烘焙之路

十五、六年前我初做烘焙，出過好多趣事。

當年，我家只有一台食物處理器，有次興起想做蛋糕，找了一個食譜，裏頭說要「發打蛋白」。發打嘛，就拿了食物處理器出來，一直打，蛋白仍未變白，當然也不知何謂「企身」，再打，打到機身發出膠味，心想該可以了吧？最後，唯一一部食物處理器都報銷了，蛋糕又硬又實，我就對自己說：我不是烘焙的材料。

另一次，是社交視頻網初來香港的年代。某天，看到一個做曲奇的視頻，有影有聲該不會錯了吧？就做起來。中途，視頻中的女士說要將焗爐調去360度，我的焗爐最高只有250度，我就用250度。結果，曲奇糰在焗爐如外星生物般不停散開，由一塊塊圓餅黏成一整餅，最奇怪是怎樣焗都是液體。

在焗爐着火前，我醒目地關了，然後埋怨食譜出錯，直至我開始認真學習專業級烘焙，始知視頻中的女士所說的「one stick of butter（一支牛油）」是113克，我用了香港常見的一磚200克，牛油多了接近一倍。當然會散開不成形，而她所說的360度是華氏，攝氏應為180度。

所以當我也當上導師、和拍節目教做菜和烘焙時，我將心比心地變得長氣了，凡事講多句，說不定可以救回不少未來大廚；一集節目有100人跟着煮，我便有如令100個人不去浪費食材，這也是福氣！

朋友們，失敗乃成功之母，誰會想到當日玩到燒機、焗出外星生物的我，今天會變成一個烘焙師，天天做蛋糕賣給客人？人生就是這樣難以置信，只要你相信自己。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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