NewJeans赴日參加拼盤騷　Hanni與隊友開心晒模型

韓國人氣女團NewJeans上月28日以所屬的ADOR事務所未有聽取她們的訴求，單方面宣布合約無效，雙方最終談判破裂，ADOR表示已於本月3日向法院提出確認NewJeans合約有效的訴訟，以免藝人在違反合約下擅自進行活動。

NewJeans在宣布解約後如常進行活動，她們今日（13日）清晨現身韓國仁川國際機場，出發前往日本參加韓流拼盤騷《2024 Music Bank Global Festival in Japan》，Minji、Haerin、Hyein與Danielle均戴上帽子、黑超及口罩遮樣，Hanni就大方以素顏示人，大晒招牌陽光笑容，而她又與Haerin和Danielle向記者展示最近流行的遊戲角色Pikmin的模型，相當可愛。

將出席同一活動的人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）亦於今早現身機場，9子友善地跟記者及粉絲揮手打招呼，而明日（14日）是成員金地雄的生日，過往成員生日均會開直播與粉絲一起慶祝，但因為南韓總統尹錫悅的第二次彈劾案將於明日表決，事務所昨日（12日）宣布金地雄將不會進行生日直播，希望粉絲諒解。