王君馨挺巨肚現身　自爆子宮曾有水瘤否認人工受孕

藝人王君馨（Grace)自宣布即將榮升人母後，今日立即出席BB服飾活動搵錢，順便㨂BB衫，大會送上一套粉紫色母子裝，她又㨂了BB女用的紅色小斗蓬，暗示今胎陀女？她笑言男仔未必着藍色，女仔都未必一定着紅色，稍後會舉行Baby Shower公布BB性別。

Grace與圈外老公Daniel於2016年結婚，結婚8年終於造人成功，她透露去年開演唱會圓夢便準備造人，不過做身體檢查時發現子宮有個水瘤，做了一個小小的微創手術及休息一段時間，現在懷孕是神的祝福，「覺得依家係最ready，之前為事業衝咗段時間，想要未必有，今年一擊即中，是神的祝福，（自然定人工受孕？）冇試過人工受孕，因為我好驚打針好怕痛，覺得自己有能力自然受孕。」

現時懷了五個月身孕，剛剛感恩節，她與老公返紐約向家人親自報喜，之後到歐洲乘郵輪旅行，因為知道遲些肚子再大便很難去旅行，所以想在郵輪拍孕照，雖然肚子腹大便便，但因為他新手敏捷，老公經常忘記她懷孕，有天一共行了2萬步，近日身邊的朋友都叮囑她小心，發覺被照顧很不錯。近日老公特別關心她的情緒，可能受到荷爾蒙影響，自爆經常無故流淚，試過看廚藝比賽突然好感動流淚，又試過食飯期間落淚，「老公問我冇嘢嘛？ （老公受你氣？ ）又冇，不過老公會擔心，我有好多唔明嘅感受，我返房休息時，就聽到神同我講，要畀恩典自己，唔好再問點解，你就係Grace，就係恩典。」

提到「處女黨」成員鍾嘉欣經常傳短訊關心Grace，所以Grace便想第一時間告知她好消息，Grace扮有心事致電整蠱嘉欣，開心整蠱成功。現在只有苟芸慧未做媽媽，Grace覺得無得逼，「覺得要順其自然，好似我依家先準備好做媽媽，如果兩三年前我都未必準備好，如果心態仲有好多嘢想做就快啲做，唔想第日望住BB會諗自己為BB放棄咗好多嘢。」Grace又透露無論今胎是仔是女，都希望再生多一個。又準備餵哺母乳及做大肚瑜伽。