林明禎失場後首現身　已向彭發道歉：跟我説沒事

馬來西亞女神林明禎早前因「失場」事件，被網民封為「大話禎」。今日（12日）她自風波後首度公開現身出席快閃活動，活動於中午12時30分在中環舉行，但明禎比原定時間提早15分鐘現身店內，先跟舞蹈員學跳舞步，之後由三名保安護送到皇后大道中的行人路上預備拍攝，吸引大批市民圍觀。現場響起音樂，戴上兔仔帽的她與一班舞蹈員隨即聞歌起舞，跳足十分鐘後再齊齊影大合照。

林明禎之後接受訪問，問她是否因上次失場故今次特意提早到場？她表示這幾天也香港，又指失場事件後有正式跟導演彭發道歉，因為是自己的失誤而趕不上電影的首映禮。問到事件經過，她説：「最後找到護照，馬來西亞主辦方那邊也很好，找到護照後也第一時間通知香港主辦方，對方也很開心，希望我可以趕上謝票，我趕到的時候也有親身進戲院的，也準備到裏面謝票，可能是一些安排上的流程問題，最後也沒有安排我謝票，就讓我先回家，因為當時我的粉絲也有在場外等我，我有跟他們打招呼和拍照，所以才有這些誤會吧。」

而提到導演表示她事前沒有作任何交代？她表示當天的任何狀況都有第一時間通知馬來西亞的主辦方，而馬來西亞的主辦方也有特地派人來港，或許因為首映禮大家比較忙才發生誤會。問到導演是否已接受道歉並原諒她？她説：「導演很好，我打給他的時候他是笑容滿面的，一直跟我説沒事。（但事件令片方要賠錢？）這部分我不太清楚，其實我怎麼可能會不想到自己主演電影的首映禮呢？是我非常用心，跟團隊一起完成的作品，又是我主演的電影，其實在11月我已經開始配合大家的宣傳，完成了香港專訪及馬來西亞的首映，我最重視的香港站，又有那麼多的粉絲到場，我怎麼可能會不想見到大家？但有失誤來不到首映，是我的失誤。」

至於有人稱她為「大話禎」，她表示不能控制別人怎樣説，但相信跟她合作過的人都會清楚她的工作態度，在這方面是相當有自信。提到其緋聞男友Edan也替她講好說話，讚她工作認真，她説：「謝謝，謝謝Edan，事件之後我也收到很多合作過的朋友及導演的鼓勵，叫我加油，覺得很溫暖、很感動，會放在心上。」而早前導演王晶等也認為失場是無法原諒，會否擔心影響之後沒有人再找她拍戲？她坦言是自己失誤，理解對方的想法亦不能控制別人想法，只能努力的做好自己，又指自己的工作仍然進行中，廣告商們亦有鼓勵她，很感謝對方，稍後繼續會有電影宣傳及謝票活動。

另提到梁思浩也表示曾想邀她跟導演一起上無綫節目，但一直沒得到回覆而取消，她表示很早便回覆了無綫當日要到台灣工作而推掉，至於詳情要再跟工作團隊了解，自己也是從工作人員口中得悉事件。問到她如何防止護照再遺失？她笑謂：「我會綁起來，其實香港首映之後我分別去了澳門及台灣，那幾天一直也不時檢查護照是否在身，她再次強調今次事件是自己的失誤，是比較糊塗，是一個教訓。」