Type 00純電概念GT　大膽創新

若論2024年話題概念車之最，Jaguar的Type 00純電概念GT定必榜上有名。這一切由其新廠徽首度公開，接着概念車發表前釋出宣傳短片，再到終可一窺全貌，無一不引起全球車迷網上「洗版」，當中包括億萬富豪Elon Musk。雖然網民評價好壞參半，但不得不佩服廠方在重塑品牌形象與持續轉型上的大膽創新。

紅藍兩色 展現風格

配備蝴蝶門及極光滑車身的Type 00，是Jaguar向車迷預示未來發展方向的全新Design Vision概念，藉其身上極富現代主義的次世代創意哲學，重新詮釋品牌創辦人William Lyons爵士的「Copy Nothing」理念。其造型前瞻性十足，採用修長的頭冚，配搭流線型車頂、糅合斜背與Boat Tail兩大特色的車尾，更以密封不透光設計取代後擋風玻璃，並將斜背變成可升降打開的尾箱門。設計團隊更為它精心調配「Miami Pink」緞面玫瑰杜鵑粉及「London Blue」銀藍兩種獨特車色，前者靈感來自邁阿密的城市藝術裝飾風格，後者則是向品牌上世紀60年代標誌性珍珠銀藍色致敬。

廠徽設計 現代主義

全車更以黃銅裝飾及標誌性間紋設計貫穿，像車頭採用正中央鑲有全新Jaguar黃銅字徽、帶凹凸横紋浮雕的垂直密封式面罩，配上滿布直間紋與車身融為一體的全景玻璃車頂，以及融入上下兩條横向幼長LED尾燈的水平横間柵車尾。至於腳下的23吋合金輪圈亦巧妙地融入標誌性間紋設計，中心蓋飾更採用由Jaguar首尾兩個字母「J」及「r」組成的全新圓徽。車身唯一出現經典獵豹蹤影的地方，就是位於前輪後方，特別鑲上一塊帶有躍豹圖案的黃銅飾件上。當然它並不是一個單純的飾件，而是內藏取代傳統側鏡的小鏡頭，凸顯現代主義的設計精髓。

車廂圖騰 奢華體驗

標誌性間紋設計更延續至車廂內，黃銅裝飾元素亦進一步延伸。整個車廂由3條手工打磨的黃銅飾邊貫穿，兩條在內門板上，另一條長達3.2米，則由錶台正中間一直延至後部。左右分隔的錶台，配備隨時可滑出打開的隱藏式數碼化儀錶及觸控屏幕，並以Clearsight顯示器取代傳統倒後鏡。值得一提，駕乘者可使用分別由黃銅、洞石和雪花石膏3種天然材料製成的獨特圖騰來調整車廂氛圍，每個圖騰都可自訂不同環境燈光、音響效果及專屬香氛等組合設定；只要將之放入中控台，便可帶來前所未有的個性化奢華體驗。另於帶有躍豹圖案的車身黃銅飾件上方，特設一個存放圖騰「棱鏡盒」的隱藏空間。