甄濟如首次得獎感驚喜　大讚爸爸新片打鬥戲好勁

歌手甄濟如（Jasmine）和林奕匡今日（13日）出席音樂頒獎典禮，其中Jasmine憑歌曲《Forever19》獲頒發「最受歡迎十大國際流行音樂大獎」，其媽媽汪詩詩及弟弟都有到場支持。

今次是第一次得獎的Jasmine，感到很驚喜很開心，透露這首歌的歌詞是自己19歲時寫，對她來說別具意義，又笑言明天是弟弟的生日，他特地從英國飛回來，明天全家一齊為其慶生。問到爸爸甄子丹有否送禮物祝賀？她笑言爸爸要為新電影《誤判》做宣傳，不在香港，又大讚電影好睇，動作打鬥戲好勁，笑指最喜歡的部分是爺爺在片中客串。問到爸爸有沒有找她客串？她笑言：「冇，我對拍戲唔係好有興趣（好似老竇咁打？）我唔識，細佬會叻啲。」不過弟弟現在醉心於音樂，又謂會想與弟弟在音樂上有合作，但弟弟就未必想：「因為佢覺得我哋Style唔同，佢鍾意超級英雄嗰類。」提到近日她出了首廣東歌，下次打算甚麼類型？她就表示甚麼語言都想嘗試，笑言希望下年可以出更多廣東歌及英文歌。

同場的林奕匡擔任表演嘉賓，翻唱了兩首英文歌，他透露平時都有寫不少英文歌，但沒有發行，又指寫給囝囝的《搖籃下的歌》亦是先寫英文版本，之後才改成廣東話。提到家中愛子，他笑言照顧孩子雖然好攰，但都好享受，又分享自己昨晚獨自一人帶孩子外出，豈料囝囝突然扭計，搞到自己左手要顧住搖車，右手就吃飯。他又指聖誕節會在家中待親友來看BB，表示現階段最重要的是陪伴囝囝，家中有迷你電子琴讓囝囝玩，笑言見到囝囝開心自己都開心。