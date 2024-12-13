周杰倫明年6月襲港　成首位啟德開騷男歌手

台台灣天王周杰倫（周董）早前成首位登上台北大巨蛋開騷的歌手，結果掀起一遍搶票熱，就連山下智久及許光漢亦慕名睇騷。完成演出後周董打算再闖紀錄，成首位華語歌手宣布明年6月27至29日攻陷香港啟德園開騷，令香港歌迷欣喜若狂。

有關方面今日正式官宣，更公布12月18日開始接受獨家信用卡優先訂票，票價分別是$1880、$1680、$1380、$980及$680，票價「相宜」未算獅子開大口，不難想像將會掀起一股撲飛熱潮。而早前買不到台北站門票的歌迷，曾開玩笑指要去下水道「聽歌」，今次歌迷們聞得周董「轉場」往啟德園，倘若再搶不到飛的話，未知有否計劃用甚麼「另類途徑」與偶像作近距離接觸呢？

據主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次周董決定於啟德體育園開騷，舞台規格與之前在中環海濱有所不同，而目前團隊正緊密進行籌備工作，跟各部門配合設定舞台，但能肯定的是寬敞的室內場地必定能讓眾歌迷於視聽上會有更新的震撼，周董則笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣，將會變色的螢光棒全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念，至於點歌環節，會不會破台灣紀錄超過15首，他則打趣要視乎屆時香港歌迷的表現了。