陳星妤首演電影獲讚爆發力強　陳苡臻難抽離角色不願外出

由「鬼王導演」彭發執導的港式鬼片《手機見鬼》講述一位飽受欺凌最終含冤而死的女生變成厲鬼，藉着手機展開血腥復仇的恐怖故事。藝人陳苡臻（Jessica）和陳星妤在電影中分別飾演霸凌者以及女鬼和被霸凌者，兩人演技獲導演彭發大讚。

今次劇本由彭發親自執導及撰寫，而選角亦同樣由他親自出馬，他笑話選角只得一個標準，就是「靚」和「青春」，至於演技方面可以現場再調整：「因為我哋係一個校園霸凌嘅故仔，靚同青春走唔甩。」話雖如此，這並非代表演員們只空有外表，彭發對Jessica和星妤兩位演員的演技讚賞有加，甚至指她們好搏命，有驚喜：「因為我啲恐怖片一定面容扭曲，無論喊定驚，佢哋又真係做到面容扭曲。」並特別讚揚了首演電影的星妤情緒爆發力強，令他大感愕然。

星妤今次於電影中飾演霸凌者，她表示不論是劇集拍攝還是電影拍攝上經驗都不算多，所以事前都有準備功課以及向前輩吸取經驗，又指自己在現場亦非常着緊自己的表現，會經常問導演「我演成點？」問到電影和拍劇之間的分別？她表示劇集和電影拍攝上的程序都相差無幾，不過可能電影上表達情緒的細緻度會要求會更高，她又言喜歡電影拍攝的快捷感，稱自己還在摸索階段，所以都希望可以有更多機會參與演出，不論是電影或電視劇。

而扮演女鬼和被霸凌者的Jessica表示今次電影犧牲頗大，不但全素顏演出，當中還有不少血腥場面，甚至會被火燒，雖然有做足防護措施，但仍然有輕微燒到手，不過亦因此而令她演技更加逼真:「其實我完全唔介意，幾樣衰都得，因為要靚平時都可以，拍電影就要將最真實嘅一面表現出嚟。」又透露開拍前導演特別約她出來「心理輔導」，指她的角色比較難處理，不但是演技，演員本身的心理質素都要好高，不過Jessica自爆拍完後有一段時間心情極差，不想外出，直認是因為自己長時間與角色相處，不知不覺間都被蠶食了一部分，最後只可以靠時間流逝，才從角色中抽離。

至於票房方面，彭發直言完全沒有壓力：「因為好多嘢都控制唔到，由排片開始，你已經唔知到時上映有機多電影院會排幾多場畀你，亦唔得閒去理。」而Jessica和星妤則希望多點人入場支持電影。另外，提到彭發早前因愛妻患癌，需借貸度過難關，更險要申請破產，對此他指現在家中一切交由上天安排，始終人生無常，問到經濟狀況時，他謂只要有工開就得，電影上到畫就好，又預告接下來會有更加多的電影開拍，亦都已經有劇本在手。

場地提供：

Lungwoo Studio

陳苡臻

化妝：Sakura Chow

髮型：Ziv Yeung

服裝：MAX&Co.