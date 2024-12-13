馮允謙聖誕推新專輯　與家人出發去旅行輕鬆一番

歌手馮允謙（Jay Fung）每年聖誕佳節前，都會推出新專輯，作為對自己及粉絲的禮物。今年新碟「EMO」以情緒做主題，將歌曲順著情緒起伏排列，而昨日（12/12）新碟正式面世，Jay即急不及待到唱片店買碟，攞頭彩取好意頭，寓意新碟賣個滿堂紅。

他說﹕「今次由去年10月已經開始籌備嘞，主題情感Emotions，我主要寫旋律，人類有6種基本情緒，包括happiness（快樂）、sadness（難過）、anger（憤怒）、fear（恐懼）、disgust（厭惡）、surprise（驚訝）。我係用呢啲情緒寫晒全張唱片嘅歌，我希望大家由頭聽到尾，唔好跳播，因為有一個flow（流向），可能開始時好平靜，然後會有轉變，要由頭聽到尾去好好感受。」

除了用旋律表達情緒變化，Jay亦以不顏色的服飾配合布景和燈光設計，從視覺去表達主題：「今次用咗好道具，共通點都係反射映像，例如鏡、水、玻璃，然後我就又扭又轉，希望攝影師可以喺嗰啲道具反映到個樣，我未試咁樣影相，感覺好新鮮。啱啱紅館演唱會完咗就拍唱片封面，晚晚都發夢上台唱歌，瞓得麻麻地，都驚會好攰，但我又想快啲影喎，因為影完就可以盡情食我鍾意食嘅嘢！」他又透露將與家人出發去旅行，趁機輕鬆一吓。