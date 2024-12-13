范冰冰起舞贈興　心郁香港置業

內地女星范冰冰今日（13日）獲富商趙世曾邀請出席聖誕派對，即興翩翩起舞送驚喜，冰冰對家居裝修富有興趣，但問到置業大計，她就笑言香港樓很貴，不過也會留意本地樓盤。

卓能集團執行主席趙世曾博士今日與子女趙式芝、趙式浩和趙式正於趙苑舉行《卓能物業推廣會》兼聖誕派對，趙式浩帶同兒子出席，三代同堂倍添溫馨。現場有樂隊和詩歌班表演，趙世曾開金口唱聖誕歌帶動氣氛，壓軸由內地紅星范冰冰和趙世曾一同為聖誕樹亮燈，並臨時加插趙生與冰冰共舞的環節，十分驚喜。

趙世曾表示以往每年也會在家開派對，但疫情後至今，已差不多4年沒有舉行，今次邀請冰冰，是覺得她演技好又漂亮。趙式芝表示因為父親貪靚，聖誕會送衫給爸爸，而孫兒則會畫愛心卡作禮物，趙生表示未知孫仔的藝術天分，但希望他們將來有畫則及畫圖的天賦。

提到由他設計的兩幢山頂別墅及馬來西亞地皮將會招標，他表示對香港樓市抱有信心，睇好長遠會平穩。問到是否永不言休？他笑言身體不錯、頭腦清醒，又會勤做運動保持健康：「公司及社會需要我，未諗退休住。」

預告明年日本開戲

范冰冰笑言跳舞並不在流程內，不過迎合節日氣氛，又有樂隊伴奏，感覺浪漫。本身對裝修很有興趣的她，表示一踏入豪宅就感覺很豪華壯麗，不過在港未有自置物業，因為香港樓價很貴，又笑言會留意趙生旗下的樓盤。談到工作，冰冰透露今年拍了兩部電影，三月份拍了一部荷里活電影，另一部是內地與馬來西亞合拍片《地母》，又透露明年會到日本開戲。

范冰冰曾參演台灣作家瓊瑤原著改編劇《還珠格格》，憑「金鎖」一角為人熟悉，談起瓊瑤早前輕生，她直言憑該劇讓全世界的觀眾認識到她，是一個起點：「人生有很多不確定，對她的逝世好遺憾，但會尊重她的想法同決定，跟她很久沒聯絡。」另外提到韓星好友鄭雨盛做未婚爸爸，冰冰指大家是好朋友，人生有不同過程，最重要是他開心。

趙式芝讚細佬稱職有禮

現年31歲的趙式正，去年加入公司擔任租務及銷售高級經理，主力負責趙苑2及3期的租務。卓能集團執行副主席趙式芝指細佬第一次做地產已相當稱職，讚他為人有禮、善於與人溝通又肯學肯做。她睇好趙苑的租務前景：「依家700呎面積單位，租金由2萬至3萬元不等，3至4房單位以前要10幾萬租，現在8萬多已有交易。」趙苑坐擁全海景，背有靠山，環境幽美，而且鄰近香港大學，容易吸納專才和教授入住。