柳應廷推年度壓軸作品　與樂迷談論成長課題

MIRROR成員Jer（柳應廷）年尾再出新歌《沒終點的青春》，與樂迷談論成長課題，且特別化了一個老妝拍攝MV，箇中的細節更令感性的他哭出真眼淚。《沒》歌談論成長及生老病死，Jer坦言：「今年頭3首歌走入咗幻想世界，未必咁多人可以代入到故事，去到第4首，好想寫首關於每個人都經歷過嘅嘢。今次喺製作歌曲時，傾傾吓就聯想到時間同生老病死嘅topic，講一個人由得到到失去，再去到學懂放下嘅過程。」

他又有感而發說：「成長係一個你必須要面對選擇嘅一個step，例如選擇升學同就業，往往係好殘酷迫當事人去做一啲決定。」每個人還要面對各式各樣的問題，包括家庭責任等，這些都會影響人生走向﹕「好多因素令一個人冇咗以前後生嗰種純粹，以前後生好想做就去做，今次呢隻歌某程度上有少少提醒大家，要保持住年輕嗰種向前衝嘅心態，唔好俾生活或者成長去迫使自己磨平所有稜角。」

談到至今最難忘的人生階段，Jer直言是畢業後的日子：「當時冇做嘢，攞咗兩年嚟全職玩音樂，係咪有好多成就？就冇嘅，純粹只係同朋友每星期夾3、4日band、出下騷，學咗好多樂器，唱咗好多歌，自從嗰段時間就好鍾意唱歌，所以特別難忘。」Jer又指很想預視自己老去的模樣﹕「所以喺MV有一啲造型，係俾我自己跳去未來，睇下自己將來係點。呢個老咗嘅樣，我爸媽都未必接受到，但對我嚟講係幾得意。」MV講述男主角在臨終經歷人生走馬燈，回想起多個人生重要片段，當中不少情節都很寫實，Jer更因此觸動了感性神經，在片場哭起來。