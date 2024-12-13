俏秘書急Call　解困冇甩拖

好多大老闆身邊都有一位俏秘書，唔止樣靚身材正，仲要係善解人意，足以令公司內所有雄性為之神魂顛倒，難怪以下成班男士一收到秘書急Call，人人都爭住幫拖啦！

郎情妾意

所謂「郎情妾意」，即係兩個人之間互生情愫，只要有條導火線，隨時可以撻着，就好似《Meet The Boss #2》嘅劇情發展。呢套四仔由Digital Sin出品，Paul Woodcrest執導，內容講述由Desiree Dulce、Madison Wilde、Stephanie Love等巨乳脫星化身嘅秘書小姐，一直同男波士眉來眼去，但遲遲未有進一步嘅發展……某一晚，女秘書屋企突然停電，於是急Call波士，話自己好怕黑，好需要人陪，而波士亦心領神會，第一時間跑上門，用自己嘅身體安慰對方。激烈床戲係呢套片嘅最大賣點，特別要留意Desiree Dulce嘅演出，實在令人嘆為觀止。

露出本性

形象斯文嘅俏秘書，一入夜就會露出暗黑真面目，化身好色癡女……講緊嘅係四仔《After Dark》嘅劇情。影片由DORCEL推出，新進四仔導演Liselle Bailey執導，脫星陣容包括Alice Wild、Anita Rover、Alice Drake等靚女，故事講述某個晚上，男同事收到女秘書來電，話需要有人保釋自己，原來佢哋有露出癖，唔好彩被人逮捕……自從得悉女方秘密，彼此之間出現一種微妙又曖昧嘅氣氛，直至某一晚，男同事又收到女方急Call，但就唔係求助咁簡單，結果係點，留待大家慢慢睇，但可以肯定一點，片廠特登喺深宵嘅西班牙街頭取景，認真程度可見一班。

齊人之福

俏秘書突然向你投懷送抱，以為自己最幸福？未算！睇睇四仔《Ladies Room》嘅男主角身上發生乜嘢事，你就會明白沒有最幸福只有更幸福！影片由Airerose Entertainment炮製，搵嚟Zoe Fox、Anita Pearl、Cindy Hope等多位靚偈脫星參演，故事講述呢班閨密喺同一間公司做秘書，仲要齊齊暗戀同一位男同事，但佢哋冇因此爭風呷醋，反而諗住有福同享，某一晚以電腦壞咗為藉口，急Call男同事上門維修，跟住出動情趣內衣玩色誘，最終演變成一場性愛3人大合奏。高質嘅製作，加埋激情四射嘅床戲，四仔迷又點可以錯過呢？

碟評

今次介紹嘅3套作品都以秘書為主角，各有特色，主打3P演出嘅《Ladies Room》，床戰過程夠晒激烈；特意喺西班牙街頭取景嘅《After Dark》，勝在製作高質有誠意；但筆者最鍾意《Meet The Boss #2》，事關脫星Desiree Dulce喺片中嚟個演技大爆發，令人印象深刻。