【是日通勝】

農曆十一月十四

甲辰年 丙子月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、飾垣

忌：動土、嫁娶、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

金牛座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

巨蟹座：人際交往受挫，有可能因無心之失得罪人。

獅子座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

處女座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

天秤座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

天蠍座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

人馬座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

山羊座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

水瓶座：小小苦楚等於激勵，正面心態助你走出困境！

雙魚座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）鼠 健康差

鼠：健康運差，保重身體，勿沉迷杯中物。

牛：感情運一般，前塵往事不應斤斤計較。

虎：心態正面，工作表現得到別人的認可。

兔：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

龍：得到貴人的支持，事業發展如虎添翼。

蛇：對伴侶的承諾要兌現，不能信口開河。

馬：是日沖煞，處理感情問題要深思熟慮。

羊：可望獲一筆意外收入，經濟狀況好轉。

猴：抵抗力平平，加強個人衞生刻不容緩。

雞：工作運上升，做好本分，機會陸續來。

狗：桃花大旺，有機會遇上自己喜歡的人。

豬：不應輕易相信別人的話，可避免破財。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

2024星情回顧：固定星座篇

固定星座包括金牛、獅子、天蠍和水瓶，這4個星座可能發現今年面對被迫走出舒適圈的課題。

金牛座：

上半年木星和全年天王星都位於你的本命宮，令你自信十足，按捺不住要去試新的事物。同時，你也渴望自己有更大自主性和獨立性，容易對身邊守舊的東西看不順眼。冥王星在你的本命和玄秘宮之間來回，可能會去嘗試一些靈性體驗。

獅子座：

上半年木星和全年天王星都位於你的事業宮，令你在工作上更有雄心壯志，更想令自己可以獨當一面。冥王星在你的健康宮和伴侶宮來回，身體健康和伴侶關係都有危機，要在併事業時多關心身體和伴侶。

天蠍座：

上半年木星和全年天王星都位於你的伴侶宮，可能會發現伴侶跟自己聚少離多，或者想在伴侶面前保留多一點私人空間。冥王星來回你的手足宮和家庭宮，跟家中平輩和長輩相處也有挑戰。

水瓶座：

上半年木星和全年天王星都位於你的家庭宮，今年大概比較想跟長輩保持距離，上半年或有搬家的可能。冥王星來回你的本命和玄秘宮，令你對人生方向產生懷疑，轉而求助神秘力量。

注意：星情回顧系列主要由上昇星座為基礎作出分析，以上星座分析請主要對照自己的上昇星座，其次才對照太陽星座。還不知道自己上昇星座的朋友，可以使用免費的網上占星軟件來找出自己的星盤。