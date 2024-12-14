張振朗首奪視帝　興奮形容自己享受演戲

藝人張振朗近期經常飛往馬來西亞及新加坡等地「亮相」，於東南亞的知名度日增。早前他於新、馬等地接受媒體專訪，談到入行13年終憑主演《反黑英雄》，於「2024亞洲影藝創意大獎」內勇奪「中國香港地區」視帝，即形容﹕「覺得自己人生的Storyline圓滿了。」

振朗指由出道至今，自己拍過逾50套劇集﹕「知道可以演戲就好開心，目標好明確，慢慢磨練咗咁多年，直到今時今日可以坐喺度做訪問嘞。我訓練班出身，一步一步開始，可以做到男主角已經好高興，攞埋呢個獎覺得好似打爆遊戲機一樣。」他直認自己有野心﹕「日後希望再闖關得到無綫視帝啦。我其實真係好鍾意演戲，好享受過程，每天返工心情都好愉快，因為我做緊自己喜歡嘅事情。」

他又直言入行後都大的得著，是多了很多寶貴體驗，每演一個角色就彷彿經歷了一段另類的人生﹕「如果我係個普通嘅打工仔，就唔會體驗到查案、拳手嘅挑戰及困難啦，呢啲都係做演員最開心嘅事。（咁最大嘅損失又係乜？）冇時間陪屋企人，我試過年半拍咗5部劇，連瞓覺時間都冇﹗」原來在拍《反》劇前他已轉食素養生﹕「身形清減咗，上鏡都好睇啲，我亦覺得身體健康咗。」