東華三院參與第二屆大灣區香港學校教育展　助家長為子女選校規劃未來

【特約報道】東華三院教育科參與於亞洲國際博覽館舉行的第二屆（大灣區）香港學校教育展，該院屬下18間中學、15間小學及18間幼稚園將藉此機會向本地及內地家長及學生介紹東華三院各間學校的特色、報名及申請方法，即場解答家長有關升學的疑問，包括選校考慮因素、升學機會等。歡迎家長蒞臨了解最新資訊，為子女的教育作出明智選擇！

東華三院擁有逾144年辦學歷史，是本港其中一個最大辦學團體之一，轄下共有60個教育單位，一直秉承「全人教育、作育英才」的理念，結合創新與多元化的教學模式，致力為學生提供優質教育。

東華三院主席兼名譽校監鄧明慧女士：「子女教育機會是吸引人才來港發展的重要因素，本院理解部分家長不熟悉香港教育制度，亦擔心子女適應問題，求學資訊繁雜而無從入手，因此教育展可以協助家長多認識本港學校。本院的展區會詳細展示我們教育服務的歷史、發展和辦學宗旨，以及各屬校的資訊及特色。本院屬校教師團隊亦會提供即場升學諮詢服務，親身幫助家長了解東華三院學校如何支援來港的各級學生、升學銜接、各學校的特色、報名程序，並詳細分析各項選校因素。此外，針對家長關注的疑難，例如各區學位供應、未來升學發展等，我們可以提供深入分析及資訊，讓家長掌握充足資訊為子女作完善規劃。」

專業升學指導 解答家長疑問

本院將安排資深教師駐守展區，向家長詳盡介紹東華三院屬校如何支援來港學生的需要，並深入剖析以下範疇：各區學校的學位數額及分配、選校策略、學校特色、課程模式及報名程序，以及未來升學發展。老師將運用專業知識悉心解答家長疑問，幫助家長為子女制訂完善的教育規劃。

為全人發展奠定基礎 立足未來

東華三院屬校一向重視學生的多元發展，提供涵蓋不同範疇的特色課程，包括以英語為主要授課語言、科學領域的深入培訓及創新應用，以及音樂、體育方面的專業指導等。我們不僅追求學術成就，更致力於培育學生正向價值觀及社會責任感，通過參與社區活動及公益服務，讓學生學會感恩與回饋，成為具備全面素質的未來棟樑。

互動活動 展現創新教學特色

東華三院A20展區分為中學、小學、幼稚園三大區域，介紹本院教育服務的歷史與發展、辦學宗旨及特色、整體規劃與成就。每區簡介本院屬校教學理念和內容，例如透過正向教育促進學生成長、遊戲化學習、創意活動及科技工具的應用等，充分展現東華三院教育服務的特色。另外，展區亦陳列本院屬下中學、小學及幼稚園的列表及各校宣傳影片，以供家長了解本院屬校的分布。

東華三院展區設有豐富的互動體驗，全面展示東華三院屬校的創新課程與教學特色，當中包括：

中學：展示STEAM活動，突出本院中學結合科技與創新，提升學生的多元能力。

小學：展示陶瓷、畫作、STEAM作品等學生創作成品，展現小學在中華文化、藝術及科技等方面的成果，另外會提供Metatalab機械人操作、AR繪圖、以及以正向教育為主題的桌上遊戲供家長試玩。

幼稚園：展示幼稚園「奇趣課程」內容，包括奇趣繽紛站、奇趣筆、奇趣積木，讓家長體驗本院幼稚園特色課程，另設電視播放「東華三院奇趣頻道」影片，展現幼兒潛能。

歡迎各位家長親臨東華三院攤位，與我們的教師團隊交流，發掘更多精彩內容，助子女開啟成長新里程！

第二屆（大灣區）香港學校教育展

日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）

時間：上午10時至下午5時

地點：亞洲國際博覽館3號及6號館

攤位號碼：A20