3大低成本妙法　清除衣物污漬

不少人衣櫃中必備白色衣服，貪夠曬百搭易襯，但唯一缺點就是容易弄髒，例如不小心沾到唇膏，或吃飯時被食物彈到。如果用紙巾擦拭，不能清理乾淨之餘，反而令污漬範圍變大。其實衣服上的污漬可以有多個補救方法，輕鬆令白色衣物還原靚靚，延長壽命。

1.爽身粉

嬰兒常用爽身粉保持肌膚乾燥乾淨，在衣物去污上同樣大派用場。因為爽身粉具有吸油效果，如果衣服沾到油漬可謂相當顯眼，此時只要灑上爽身粉吸走油分並輕擦，重複步驟數次，最後用濕紙巾或清水沖洗，便可看到衣物回復乾淨。另外，如果想預防污漬滲入，亦可以在衣物上灑上爽身粉，再用熨斗燙即可。

2.海綿配卸妝水

如果衣服不小心沾到唇膏印，則可用卸妝水清除，搭配海綿可發揮更佳的清潔效果。首先用乾淨的海綿沾取適量的卸妝水，再以輕力彈壓的方式清除污漬，讓海綿吸附衣物上的彩妝。另外，由於海綿的氣孔密度較高，不容易將污漬推入衣物纖維，比起化妝棉或棉花棒有更好的清潔效果。

3.剃鬚膏

日本電視節目《ソレダメ！》曾經邀請一名家務專家，分享用剃鬚膏去除衣服污漬的方法。因為男士常用的剃鬚膏含有介面活性劑，可去除衣物殘留的汗漬、酒漬和彩妝等。只要在污漬上噴上剃鬚膏，配合牙刷加以擦拭，最後再放入洗衣機清洗，便可令衣服光潔如新。