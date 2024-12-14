范瑋琪內地復出開巡唱　陳建州出面力撐反捱鬧

台灣歌手范瑋琪（范范）近年風波不斷，搞到事業發展停擺不前。密謀在內地「復出」的她，日前更特意飛往飛往北京舉行巡迴演唱會記者會，席間談到近年發生的大小事，她直言「失去多，也獲得很多」，其丈夫「黑人」陳建州亦透過社交網發布13個字「護妻」，不過畫面曝光後卻引起兩派網民爭論。

范范於記者會上向一眾歌迷誠懇表示：「我希望接下來這個巡迴可以把這些能量、這些愛跟你們一起分享，一起流通」，及後於網上再次發文致謝﹕「謝謝今天來的所有人，真的很感謝大家，音樂聲響起的那一刻，都是屬於我們之間的事，謝謝歌迷為我帶來最初的夢想，接下來，2025年換我唱給你們聽。」

陳建州即「婦唱夫隨」，於社交網以簡短的語句表達對內地歌迷感謝之心﹕「謝謝所有的歌迷朋友這麼支持范范范瑋琪。」並在文末附上4個愛心的表情符號。然而貼文曝光後，大批網民紛紛湧入留言，態度卻兩極，有人唱好留言﹕「必須支持」、「好好保護她，我們大家都愛她」，但同時亦有「反對派」吐槽：「別再連累范范了」、「立場不明確的人別來撈，不歡迎！」而范范今次巡演成功與否，惟有留待時間去證明了。