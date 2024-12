「宇宙最強」甄子丹以「好打得」見稱,幾乎每部電影都離不開打鬥,近日由他執導、監製兼主演的電影《誤判》將於聖誕檔上映,為宣傳電影,他除了率領一眾主演四圍出席首映禮之外,還不忘在社交平台上拍片,展示看家本領。

片中甄子丹對着鏡頭左一拳右一拳,再連環勾拳,最後一腳招牌無影旋風腿,實力非凡,留言:「Still can snap those kicks! Not bad for my age!(仍然可以快速踢腿!以我這個年紀來說還不錯!)」