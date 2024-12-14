甜美朱古力　延續快樂感覺

醇厚富獨特風味的朱古力，作小茶點拼配茶或咖啡，提升風味，來到節日之時，也可作派對或送禮之選。近日除有各款主題朱古力，還有日本過江龍限定甜品店，隨時都可以讓生活甜甜蜜蜜。

立體聖誕樹

過聖誕節，家中必備聖誕樹添氣氛。本地朱古力品牌推出的立體聖誕樹倒數日曆，小盒子印上燙金數字和聖誕圖案，內有不同口味的朱古力。大家可一邊品味一邊倒數，完成後還可以保持整棵聖誕樹作裝飾之用，最啱小家庭設計。品牌今年亦推出聖誕馬戲團精選禮盒，內有馴鹿朱古力、聖誕樹綠茶脆米、蝴蝶脆餅、朱古力威化脆卷和造型朱古力等。其他有聖誕經典朱古力禮盒、薑餅DIY裝飾套裝和聖誕熱朱古力炸彈等選擇。

冬日限定

每逢冬天，北海道雪景最吸引。當地冬日甜點品牌於現時至2025年1月5日在尖沙咀開設期間限定店，品牌每年只餐冬天限定發售，以北海道冬季牛乳為大家帶來人氣的生朱古力夾心餅和雪球生松球生松露朱古力，前者以鐵板燒製，富牛油香氣的貓舌餅配生朱古力，外脆內滑。後者選用放牧牛乳製作的鮮忌廉包生朱古力粉，口感猶如吃雪糕。

比利時風味

歐洲不同國家的朱古力，各有特色。比利時朱古力品牌今年推出的聖誕限定朱古力系列會有不同的口味登場，限定版的松露古力有開心果杏仁、南瓜批和梨子杏仁口味，另外還有小企鵝、雪人和聖誕老人等造型，再配不同設計的禮盒，更加吸引。即日至12月25日，客人選擇指定聖誕系列禮盒，會有買三送一優惠，即日至12月18日，於問市選擇任何聖誕系列產品，保留數據可參加品牌社交平台上的遊戲，到時歌星Jay Fung會選出幸運兒，會獲得限量親筆簽名和聖誕星形禮盒。

溫暖熱「朱」

冬天來一杯熱朱古力，暖心暖胃。這個12月，北角五星級酒店餅店和本地手工朱古力品牌合作推出系列美食，天寒地凍，最好每人都拿一杯經典熱禾古力或香料熱朱古力，前者可在DIY配料區加古力碎、迷你棉花糖、薑餅碎或肉桂粉等增添風味，後者用可可碎粒、黑糖、自家製雲呢拿萃取、肉桂、五香粉、米拉索爾和安喬乾辣椒，味道濃厚。和忌廉夾心Conspiracy三重朱古力泡芙一起享用，即時感受朱古力的真味。客人亦可選聖誕別注版香料朱叶力、海鹽焦糖朱古力和覆盆子葡萄柚花椒莓朱古力等。