還有不足兩星期就是聖誕節，不少巴絲打已經進入派對Mode，穿梭不同慶祝活動之中，除了外出開派對餐聚之外，想私隱度高一點放輕一點的則會在家自煮開Party或聚餐，這時當然少不了高質食材，有超市及Market就分別推出多款派對美食及新鮮蔬果讓大家自煮，開開心心過節！

由盛器到飲料齊備

日式連鎖超市於即日至12月26日期間舉行「聖誕歡樂派對」，帶來多款開派對必備食品及飲料等，好似佐酒一流的原味或意式香草肉丸，解凍後搭配意粉及醬汁，即成一道高級意菜！喜歡特色沙律或水果的，西班牙雞心柿或許是不錯之選，無核且味道細膩，香甜適中，可直接食用或作沙律食材皆宜。此外，還有卷蛋、薯片、桌遊，甚至烹調及盛載食物之用的應節紅色陶瓷焗盤亦齊備，自煮慶祝話咁易！

新鮮食材新鮮送

入廚自煮食材不少人會想到去街市選購新鮮靚食材，但不少人都怕街市濕立立的環境，於是有街市品牌推出全新手機應用程式，讓巴絲打足不出戶都可以選購到即日街市靚食材「餸」上門自煮。品牌秉承「街市餸 新鮮送」的理念而推出手機App，夥指快遞物流服務綜合商，巴絲打「一按即買」便可選購到生猛海鮮、新鮮肉類及蔬果，並在最短時間送到屋企。於即日至2025年6月30日期間，推出迎新優惠包，以超筍價加購鮑魚及「皇子雞」等，每星期亦有推廣優惠，於即日至12月16日就有廿多元一條重約12至14両的沙巴龍躉、4個日本王林蘋果、3隻鵪鶉。