莊思明爆男友楊明冇儀式感　收最窩心禮物竟然係...

藝人滕麗名、張景淳、林淑敏、莊思明和單立文以及應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤和王汛文今日（14日）以義工身份參與無綫電視「2024冬至送暖」活動。

3位港姐今早為有需要人士派發福袋，而港姐亞軍梁嘉莹就因發燒缺席活動。友誼小姐王汛文稱家父是跑步教練，會教長者做運動耍太極，不過自己就沒有遺傳到父親的運動細胞。提到聖誕，她們指會在工作中渡過，雖然未能在正日與朋友慶祝，但之後都會補辦慶祝活動。她們又爆明天是王汛文生日，邀請了應屆15位港姐出席派對，不過已知不是每位都會出席，王汛文表示生日願望是希望大家身體健健康康，開開心心，可以開多啲工。問到她想收甚麼生日禮物？她笑言：「佢哋咁靚女，全部出席已經好開心（想收包包？）唔係，屋企冇乜位，畀錢得啦。」

至於同場的莊思明剛與男友楊明從台中做完義工回來，她表示這趟旅程感觸頗深：「因為啲小朋友唔需要太多嘢，你只要肯陪佢傾偈同佢玩，佢哋已經好滿足。」又指因為要趕回香港拍劇，所以未能同男友多玩幾日。講到聖誕，她笑指楊明缺乏儀式感，往年都是由她籌備節目，透露收過最窩心的聖誕禮物是楊明送給自己的電單車頭盔：「因為嗰年我學緊電單車，可以佢就買咗個頭盔送我，不過最後我考完之後都冇揸過電單車，個頭盔就擺咗喺度紀念。」而自己通常都會送一些實用的衣物給男友，問到二人可會穿情侶裝？她笑言：「好少，我都唔太願意，因為好怪，喺屋企着就得。」