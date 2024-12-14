尹光挑機姜濤　爆方力申都係手下敗將

歌手尹光（光B）於（14號）帶領8位舞蹈藝員及曾參加《全民造星V》的組合One Up成員方智弘及賀邦，踩入姜濤的銅鑼灣地頭載歌載舞進行快閃活動，由光B代言的廣告，在商場的大電視環迴播出，過百人市民圍觀。

光B坦言首次在銅鑼灣區做快閃，問他可知銅鑼灣區的中心地帶有「姜濤灣」之稱，他說：「知！係特登揀呢度做嘅！（係咪想挑戰姜濤？）唔係，叫乜灣都冇問題，叫尹光灣都得㗎，任得你叫之嘛！我唔係想將『姜濤灣』改名。」

他又說和年輕組合一齊跳舞，玩得好開心，自認愛和後生仔合作：「之前拍咗個廣告，係同MC Jin、 One Up一齊唱咗首洗腦歌同跳舞，我哋係老中青三代Rapper呀！」

他又說不會因年紀而減退對跳舞的熱情，會繼續推出新歌《命硬80》，問到保持有心有力的秘訣，他說：「日日做運動，一日行近萬步，最少都7000步，做人要漫步人生路嘛！哈哈。我一星期打幾日乒乓波，啱啱先同方力申打完，佢幾好波㗎，不過都係我贏佢少少，哈哈！會唔會同佢鬥游水，咁就梗係唔夠佢啦，唔得啦游水。」

他透露將到南海商演，明年3就舉行個人演唱會，還計劃和One Top繼續合作，而One Top表示：「佢肯同我哋合唱，真係求之不得，我哋好拜服佢，一齊工作時，佢比我哋仲活潑。」