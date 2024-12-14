林明禎未「解凍」陳星妤抱病　陳苡臻性感撐場

由林明禎、陳星妤及陳苡臻主演的彭發新片《手機見鬼》，自首映後因林明禎失場引發滿城風雨，林明禎獲封「大話禎」，其後有感事態嚴重，她特意致電彭發道歉，且承諾日後會盡量配合宣傳。

然而今午林明禎未獲「解凍」，謝票場依然不被安排現身，宣傳部回應指演員會分工合作謝票，故今日才沒有林明禎的份兒。而原本現身的陳星妤最終則因腳傷缺席，她不忘網上出pose：「抱歉昨天發生了小意外，不小心整親了，這個週未未能參與謝票與大家在戲院見面，希望大家多多支持，好番後能再見到大家啦。」她又回覆記者表示：「我玩板整親，都冇咩事，應該好快可以好番，只係唔方便走動，多謝關心。」

彭發受訪笑指連星妤亦受傷，感覺邪門，不過對方已透過工作人員解䆁。至於是否已接受林明禎的道歉，他答：「接受，佢話下次有啲咩事都會將護照綁喺身，大家都係成年人，冇理由信。（網民叫佢「大話禎」。）呢啲都係觀眾嘅視點，但唔應該攞人哋個名去玩。」談到林明禎失場的賠償金額，他打趣：「我唔想知，亦唔想理，如果唔係就變成關導演事嘞。」

至於性感現身的陳苡臻於戲中扮鬼魂，與林明禎對手戲比較多，她表示拍戲時沒有遇過奇怪的事，但事前去加拿大返港後就試過在家中聽到莫名的男人叫聲，及後戴耳機也聽到男聲，男友游學修也很擔心，叫她盡快去睇睇發生什麼事，最終有高人指點是因為被女鬼纏身所致，及後已成功超度。