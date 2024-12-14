損千磅狗糧和物資　盧慧敏化身義工陪玩

藝人盧慧敏（Amy）在電影《得寵先生》中飾演動物義工「悅娜」一角，日前她聯同導演兼編劇李志偉（Thomas）和飾演「佳叔」外籍女婿的陳俊利到大埔林村的狗舍捐助1000磅狗糧及物資，Amy知道狗糧營養高，連人都可以進食，二話不說便放入口，「我偷偷地食咗一粒，無乜味，其實貓糧都係無乜味，我都試過，好奇嘛！好多主人都會試食。」

期間她化身義工，負責搬狗糧、清潔、餵食和陪玩，又會同狗狗傾偈，她拿着零食時，有十幾隻狗狗熱情地圍著她，還撲到她身上，當她蹲下時，狗狗更投入她懷中，對她臉和嘴又舔又鍚，弄得一身小狗腳印和口水，仍開心表示是「幸福烙印」。她表示搬運狗糧時，手推車不夠位裝，有幾包狗糧跌在地，笑言是「幸福滿瀉」。她說幾十包糧看似好多，但其實只夠狗舍的狗狗兩星期食用，所以她都呼籲各界繼續捐物資和糧食，及支持不要棄養。

狗舍創辦人April，就是Amy飾演動物義工「悅娜」的原形人物，電影開拍前Amy向她取經，了解動物義工日常運作和面對的人和事。Amy說：「好開心見返April，佢依然好忙，照顧好多狗狗，成個人發光，而我一嚟到就好似返入角色，見到有尿尿就抹，有消毒就即刻攞嚟用，勾起好多拍攝嘅回憶！」