曾樂彤否認「才華控」　認與MIRROR音樂監製徐浩戀情

歌手曾樂彤去年低調約滿離開英皇後，今年以獨立歌手先後自資推出兩首作品，日前她接受電台節目《星光背後》訪問，宣傳最新派台歌《Click Me》，節目中並首度公開承認與MIRROR音樂監製徐浩(Terry)的戀情，「大約2018年幫我監製完《躲不開一課》後，我哋合作咗兩次網上cover歌，佢表白我哋先開始。」

至於去年戀情被披露，更指MIRROR 12子稱呼她做「阿嫂」，她激動澄清MIRROR全部成員無人知他們拍拖一事，對於入行被揭曾戀游學修，現在認與音樂才子徐浩交往，曾樂彤否認自己是「才華控」，「我冇特定嘅類型㗎！以前朋友曾經因為我前度堅稱我係睇樣，其實我最重視嘅，都係大家相處，溝通到好重要。」提到徐浩最初給她的印象，曾樂彤笑說：「佢係我第一個監製，對於我嚟講佢係一個老師同長輩。(因為大你12年？)哈！聽到呢個訪問佢會崩潰，實畀佢話。」她直言從來對感情專一，二人初合作時，各自心有所屬，沒有過電，直至2018年再次合作，她看到當時失戀的徐浩怎樣認真對待感情，「佢係一個好簡單嘅人，工作期間唔會同人講多半句，好專注於工作，但原來私底下是一個暖男，我見過佢單身時的苦樣同傷心樣，由於佢的專情，我更認定徐浩係一個信得過嘅人。」

曾樂彤讀書時已經是網紅，轉戰歌手奪新人獎後，反而感到迷惘，「好坦白講，當時我係一仆一碌，唔知入咗行咩係應該咩係唔應該，攞咗獎後都唔知嗰陣時自己做緊乜。」簽約5年間，她感激團隊已努力讓她嘗試不同曲風，可惜數年疫情面對派歌漸減，萌生改變，開始填詞，「最初都唔知工作停咗，後來回望先發覺，都有問公司再出歌，佢哋話：『會架！』的確都有出，只係最尾兩年無啫！」她重申離巢只是不想等待求變，與前公司關係良好，她感激今年自資推出兩首作品時，前師姐容祖兒或蔡卓妍等，都有第一時間留言點讚協助網上宣傳。