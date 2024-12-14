邱鋒澤簽唱會獲數百粉絲撐場　為Edan緋聞送上「另類祝福」

台灣歌手邱鋒澤今日現身沙田舉行簽唱會，數百粉絲圍觀非常熱鬧，有歌迷更提早清晨排隊等候。邱鋒澤表示是第一次這樣跟Fans互動，有點緊張：「在看到大家很早就來排隊，所以我覺得很辛苦他們，明天我會舉行歌迷見面會，應該是Freestyle，大家想要看我表演甚麼，我就表演甚麼，我也會帶結他上台，就是一個比較輕鬆活動。（送禮物畀Fans？）我就是聖誕禮物啊！我是『聖誕年輕人』，不是聖誕老人。」

現場邱鋒澤獻唱新歌，還不停用廣東話同Fans打招呼：「我希望可以多唱廣東歌，因為我覺得香港Fans對我特別好，你看大家都非常熱情，所以我希望可以多來，然後唱一些廣東歌，雖然我的粵語真的不太好，但我盡量努力啦。」

而明年五堅情會跟樂隊Dear Jane合體開騷，邱鋒澤就話很期待與對方「PK戰」：「之前我們是不認識，所以這個合作很有趣，我覺得觀眾很有Surprise，會好奇我們會怎麼合作。（會台上比拼？）PK一下嘛！但我覺得我們不敢跟Dear Jane比拼，因為他們太厲害了。」

至於好友MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎爆緋聞，邱鋒澤就表示沒有八卦，但為好友送上「另類祝福」：「我跟大家都是從新聞看到，可能是他想要私人時間，就像我這次來香港也沒找他，我覺得不一定每次都約會。（你識林明禎？）我認識，在活動一起碰過面但不熟。（祝福他們？）祝福他們兩個『友誼萬歲』。（你也想找女朋友？）希望啊！我覺得合得來就可以吧！目標是40歲前結婚這樣子，現在工作為第一優先。」