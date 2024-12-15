林峯砌低劉燁　首奪影帝殊榮

藝人林峯近年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣飆升，前晚更憑該片勇奪《新時代國際電影節》金揚花影帝，是他入行25年來首個電影獎項。他領獎時感慨萬千，感謝經理人公司老闆古天樂的支持，台下則跟老婆張馨月甜蜜互動，「情聖影帝」當之無愧！

《第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》前晚在澳門舉行，雲集多位影視紅星，包括林峯、王浩信、何佩瑜、周家怡、衛詩雅、林明禎、王浩信、李施嬅及關智斌等，星光熠熠！穿黑色低胸晚裝裙的何佩瑜，與以吊帶露肩晚裝裙上陣的李施嬅各具美態，搶盡焦點！

論到頒獎禮的高潮，當然是頒發影帝獎項，林峯成功揮低多位好戲之人，包括《浴火之路》的劉燁、《從21世紀安全撤離》的張若昀等，憑電影《九龍城寨之圍城》勇奪「最佳男主角」獎，是他1999年入行至今首個電影獎項！對於首封影帝，林峯發表得獎感言時感慨萬分：「這是我從影至今電影上第一個獎項，非常感謝我的老闆古天樂先生，還有經理人，當然還有我們的導演（鄭保瑞）」。

冧妻獲封情聖

榮升影帝的林峯全晚心情大靚，不時滿場飛，其中與沈震軒同框合照，令不少人想起當年劇集《使徒行者》的經典陣容。雖然林峯成為焦點人物，但未有冷落嬌妻張馨月，向來疼錫老婆的他特意在對方直播時露面，兩公婆開心互動，非常甜蜜，不少網民都大讚恩愛，更有人封林峯為「情聖影帝」。

衛詩雅封后顯疲態

林峯領獎後接受媒體訪問，談到拍《九》片的難處，他指片中不少演員並非從小習武，但大家都用盡超過百分百的氣力演好角色。他還談到未來的拍戲方向，希望可以跟一些新導演合作，因為他們有自己的想法，希望可以碰撞出更多火花。

影后方面，衛詩雅憑電影《破．地獄》捧獎，穿低胸晚裝裙晒腿的她，未知是否近期忙宣傳，與女星周家怡、劉若寶進場時略現疲態，反觀剛去完旅行充電的周家怡相當醒神，狀態十足。

林明禎攞「女配」 姜皓文擸獎還心願

馬來西亞女神林明禎近日是非纏身，前晚她以一身亮麗打扮現身電影節頒獎禮，並憑電影《飯戲攻心2》奪得「最佳女配角」，全程表現風騷的她，入場時見到粉絲更以「Give me five」打招呼，看來未有受近期的風波影響心情。

而「最佳男配角」一獎由姜皓文憑電影《談判專家》奪得，他領獎時感謝導演邱禮濤的信任，會繼續努力。而被指經常錯失唱主題曲機會的他，最近終如願以償，為賀歲片《哈哈哈新年喜戲》唱主題曲，他興奮表示：「比拍戲更加瘋狂，我同馬來西亞一位音樂人興致勃勃用一晚時間作歌、作詞兼拍MV，因為要趕返香港，只得一晚時間，最終真係成功咗！」整個創作過程於24小時內完成，他感謝一班製作人和朋友幫忙，令他十分感恩。