【是日通勝】

農曆十一月十五

甲辰年 丙子月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：移徙、動土、嫁娶

忌：行喪、詞訟、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

金牛座：相約另一半共度假日，內心會有種幸福感。

雙子座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

巨蟹座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

獅子座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

處女座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

天秤座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

天蠍座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

人馬座：成為精明消費者，有望以低價買得心頭好。

山羊座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

水瓶座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙魚座：給另一半預備一份小禮物，對方會很感動！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）龍 心情靚

（跌）羊 是非多

鼠：知音人在身邊出現，幸福感油然而生。

牛：運勢降低，讓你苦惱的事情接連發生。

虎：不懂的事就向別人請教，得着不會少。

兔：財運一般，交際開銷大，要懂得克制。

龍：為了追求夢想而努力，生活變得充實。

蛇：人緣欠佳，有可能被網上暴力所傷害。

馬：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

羊：是日沖煞，感情關係易遭人挑撥離間。

猴：健康運下降，晚上睡覺非常容易着涼。

雞：精神狀況不好，長期熬夜很傷害身體。

狗：保持心境平靜，有助於改善身體健康。

豬：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

營造陽台好風水

陽台是住宅與大自然最接近的地方，是家居的納氣之處，若要化解屋外不好的風水，陽台往往是第一道防線。

1.擺放生旺植物營造陽台好風水

如果從陽台向外望，附近山明水秀，不妨在陽台擺放一些有風水生旺作用的植物，如萬年青、金錢樹、龍血樹、棕竹等等。

2.陽台外環境惡劣宜選化解飾物

如果從陽台向外望，四周環境惡劣如街道直沖、街道反弓，或面對寺廟、醫院等，最好擺放一些幹莖或花葉有刺的植物，如仙人掌、玫瑰、杜鵑等。

不少家庭除了在陽台擺放植物外，還會放置各類飾物，不但可美化環境，還能收生旺之效。

石獅帶有陽剛之氣，可用以鎮宅，獅口最好向外。若陽台面對氣勢壓過本宅的建築物，如大型銀行、辦公大樓等，可在陽台的兩旁擺放一對石獅來化解。若陽台正對廟宇、道觀、醫院等建築物，或形狀醜惡的山崗，也可用一對石獅來鎮宅。龜是極陰極柔之物，擅長以柔克剛，又是逢凶化吉的象徵，若擺放的銅龜或石龜，頭部最好是相對的。