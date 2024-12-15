區明妙開條件招親　要似金秀賢

區明妙樣靚身材正，被視為新一代宅男女神接班人，恨拍偶像劇的她，幻想做現實的甜寵女主角，可以找到一位「爹系男友」，將她寵愛到如珠如寶。

現年23歲的區明妙（Miumiu）近日推出首本處女寫真散文集，圓了兒時夢想，她表示：「自細就好鍾意睇日系可愛嘅女仔相，成日都有粉絲問幾時會出寫真，咁啱有機會，之前喺台北影咗輯靚相大派用場。（有性感相？）有着睡衣、濕髮相，都有去海灘影，三點式？少少啦！有個剪影幾特別，好似全祼，神秘少少感覺。」最特別是抵達台灣後便發燒，全輯相都在發熱，所以上鏡非常瘦。

今次寫下了萬言字，分享自己感性一面，指「日月少女」就是代表明妙，「日是外在自己，月是內在想法，少女結合就成為妙。」她得少分享屋企事，原來父親一路陪伴她走追夢路，直至15年癌症奪走性命，「無論我做乜佢都支持，會同我分析同埋畀好大決心，想我揀一條不後悔的路，（好想做好成績爸爸睇？）可以做好啲，希望在天之靈會為我而驕傲多啲。」

Miumiu13、14歲加入家燕媽媽，第一套電視劇是《一屋老友記》演滕麗名少女版，一路有不少演出機會，近年的《愛上我的衰神》和《婚後事》備受關注，希望拍偶像劇，想體驗青春戀事，自爆有過一段Puppy love，現在單身，有感搵對象很難，「好似同異性拍親熱戲，好多人不能接受，見到朋友就有好多鬧交經歷。」原來她的錫戲已獻出3次，分別許俊豪、孔德賢和徐肇平，直言希望下次對手是年紀相若的高大靚仔。將來男友都要高大靚仔？覺得㨂男友反注重溝重多於外形，擇偶條件「鍾意溫柔、爹系、運動型，最好同年紀，或者保持少年感外表都可以，好似金秀賢咁，呢啲偶像劇先有。」

Miumiu 與應屆港姐冠軍倪諾琳是好朋友，同樣熱愛跳舞，與其他女仔組織了女團Morii Girls，初心純粹為興趣，高峰時期共有10位成員，Miumiu鼓勵樂琳參加選美，相信她一定得，倪樂琳當選後要履行港姐任務被迫退團，但無損2人感情，現時女團有6名成員，有考慮會正式出道表演，笑言可勝任做隊長，因為有凝聚力。

場地：YOSOSISI Party Room