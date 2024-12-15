何超蓮搭路搵Bosco客串　拍親熱戲唔使同老公「申請」

33歲賭王千金何超蓮首次擔任電影《多想和你再見一面》女主角，跟有「翻版金城武」之稱的內地男星此沙譜純愛異地戀。日前她接受專訪時，透露為角色下了不少苦工，非演員出身的她，除找了北京及香港的導師學習外，還親身去到牛雜檔偷師，她謂：「我專登去太安樓間牛雜檔問老闆可唔可以教我剪牛雜，佢叫我唔好阻佢做生意，好在我朋友個朋友真係開牛雜店，可以教我。」還透露練習期間被鉸剪指環磨損手。

由於拍攝時間趕急，超蓮曾連續工作逾14小時，有幾日根本「冇覺好瞓」，幸好她擁有「特異功能」，她說：「我係隨時隨地都瞓得着，一有時間就補眠，『快叉』精神。」又謂因場戲多在牛雜店，所以要抵受高溫，不過她慶幸自己不怕熱，為投入角色更主動要求素顏上陣！而超蓮要面對演技的壓力外，還首次要錄插曲《好久不見》，幸好得閨蜜鄧紫棋相助。昨日的電影謝票活動上，另一閨蜜李蘊亦專程由廣州來港撐場。

另外提到黃宗澤（Bosco）在片中飾演「周潤發」一角，她說要多謝林峯：「導演話個角色好啱Bosco，我咪打電話畀林峯叫佢請Bosco客串囉，因為佢檔期都好密，所以Chur爆，要同佢講聲對唔住，Bosco講笑話如果下次再合作，要安排一個好慘嘅角色畀我，譬如我被綁架，綁番我10幾個鐘。」

至於問到對票房可感有壓力，她直言：「我盡咗力，希望大家覺得OK啦，都有信心嘅，都預咗有啲網友會話搵我做牛雜妹入唔到戲，我想每個角色都試吓，唔好因為身份而受到限制。（好介意？）我唯一係驚影響咗成件事，不過有討論度都係好嘅，大家會入場睇。」問到戲中可有親熱戲，她即賣關子表示要入戲院睇，但毋須先向演員老公竇驍「申請」才接拍親熱戲，直言老公亦是演員，而且大家對對方都好信任。

化妝、髮型：Sharon Xu

場地：Yes!Culture