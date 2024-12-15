娛圈單打︱抄牌都被鬧渣　食女真係艱難

韓流男神金秀賢工作行程密麻麻，早前來港拍戲，前腳剛走，後腳又傳出即將參演G-Dragon全新綜藝節目。兩大男神首度合作，被譽為「神仙組合」，引發期待。

好啦，金秀賢忙成咁，就快37歲仔，究竟有冇時間拍拖㗎？嗱，之前同金智媛合作《淚之女王》創下收視新高，粉絲都當正二人私下也在交往，無奈男神未幾即投入新作，「雙金」緋聞不了了之。之不過，咁高汁嘅男人，點會咁Dry吖。

內地就有博主爆料，聲稱6月偕美女網紅好友去南韓參加音樂節，金秀賢赫然坐喺隔籬VIP房，當時身邊帶住女伴，但過程一直緊盯美女網紅流晒口水，最後仲忍唔住出手「抄牌」，透過經理人要求取得美女網紅嘅聯絡方法。該博主大嘆人不可以貌相，估唔到金秀賢一邊帶女夜蒲，一邊出手溝女，大罵佢係渣男喎。

哈，爆料一出，竟然冇人支持博主睇法，反斥佢造謠生事。翻查資料，博主所講嘅音樂節，正正係6月舉行嘅UMF音樂節。當時前女團成員林娜榮企喺金秀賢身旁，被網民拍下男神跟她咬耳仔一幕，因而傳出緋聞。至於內地博主所講孰真孰假，咁就難以考究嘞，畢竟冇圖冇片冇真相，講乜都得。

話又說回來，窈窕淑女，君子好逑。就算金秀賢真係出手抄牌，又有乜嘢問題呢？話晒未婚一支公，溝女食女都係正常事啫。咁當然，事件亦證明，金秀賢優質男神形象牢不可破，粉絲寧願相信佢一世食自己，都唔相信爆料者所言。但都要提醒一句，一生愛你一個嘅白女婿只係做戲，粉絲不宜一廂情願啊！