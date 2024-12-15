零宣傳冇公司撐又如何　炎明熹新MV照登榜首

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）疑因不肯續約而遭無綫「雪」足半年後，日前推出新歌《最動人一次》，MV在影音平台上架至14號晚為止，短短5日已累積逾93萬收看次數，更登上熱門音樂影片第1位，打破TVB Music Group頻道近月的收看次數記錄，連Gigi都在社交網連載佳績，實行「自己MV，自己宣傳」。

不少「炎粉」都感動留言：「這個熱音#1，亦是大家炎粉這三年對Gigi不離不棄的成果」、「Gigi是一把寶劍，要經歷不同的磨練，今次被『雪』事件可以令Gigi成長到另一層次，Gi炎粉就等待寶劍再出現的光芒吧！」及「跨過90萬喇。來自地球上各個地方的龐大Gi，炎粉和支持者萬眾一心，大家士氣高昂，昂首大闊步向百萬進發。」

同時亦有「炎粉」在網上投訴無綫「大細超」：「沒有任何宣傳，係冷處理Gigi推出新歌一事。」反而《中年好聲音》亞軍李佳遲Gigi一日推出新歌《再找一天忘記你》，即派無綫娛樂台記者到MV拍攝現場採訪以配合宣，有公司支撐下，《再》同在影音平台上架至14號晚為止，4日累積逾3萬收看次數。