譚輝智做演唱會嘉賓狄波拉照撐　農曆新年帶佛山團

歌手黑妹（李麗霞）趁入行50年，與好友於伊館舉行演唱會，邀來「契女」羅敏莊，以及《中年好聲音》的譚輝智、黃劍文及古淖文擔任嘉賓，昨晚（14日）座無虛席，狄波拉再次現身支持偶像譚輝智。席間黑妹自爆一直視謝賢為偶像，即被揶揄：「狄波拉都飛咗佢啦！」全場笑聲雷動。

完騷後譚輝智與黃劍文齊齊受訪。譚輝智被問到狄波拉早前於慈善活動捐出100萬支持他的演出，昨晚又繼續現身捧場，且完騷前時更上台亮相，搞到他被推近狄波拉身邊，場面爆笑。譚輝智表示：「佢今晚嚟捧其他人場啫，咁啱我又有份啫。至於捐錢，其實佢每年都有捐，今年捐亦唔係完全為我，佢係支持《中年好聲音》所有人嘅演出。」

談到人氣高，即將到來的農曆新年，他夥拍劉威煌及梁浩賢帶團去佛山，譚輝智說：「旺季嘛，我哋都係去唱歌。（聖誕節呢？）冇點接工作，我會同屋企人去澳門兩日，陪吓小朋友。」而黃劍文則透露自己完成個唱後，先後到訪澳洲及台灣，搞到未有時間宣傳新歌：「嚟緊會搞番新歌發布會，同埋抽時間去學校同啲小朋友分享，可能部分都來自破碎家庭，我會以過來人身份釋出鼓勵，希望幫到佢哋啦。」