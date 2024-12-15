【心理測驗】測測你戀愛中最重視甚麼？

愛情就像一道精心烹調的料理，需要各種元素才能調和出最完美的滋味。有人注重浪漫的氛圍，有人追求心靈的契合，而你呢？在愛情裏，你最重視的調味劑是甚麼？快來測測你的愛情優先順序，找到你心中的理想伴侶！

【問題】以下的圖案會令你聯想到甚麼？

A. 鑰匙孔

B. 古墳

C. 晴天娃娃

D. 羽毛球

A.選擇「鑰匙孔」的你…… 最重視：肢體接觸

你非常重視肢體接觸和親密感，例如擁抱、牽手等。肢體接觸愈多，你對這段關係的滿意度就愈高。相比言語交流，你更能從肢體接觸中感受到愛意和安全感。缺乏肢體接觸的關係會讓你感到空虛，你認為肢體距離會影響心理距離。因此，你更容易被積極主動的伴侶吸引。

B.選擇「古墳」的你…… 最重視：價值觀

你最重視伴侶之間的價值觀是否一致，例如人生目標、家庭觀、工作態度等。你更看重深層次的共鳴，而非表面的相似。你渴望與伴侶坦承交流，即使是爭吵，也是了解彼此的機會。如果價值觀相符，你們就能建立長久的關係；反之，即使對方其他方面再優秀，你也很難繼續這段感情。

C.選擇「晴天娃娃」的你…… 最重視：金錢觀

你非常重視伴侶之間的金錢觀是否一致，例如消費習慣、儲蓄觀念、未來財務規劃等。你會仔細觀察對方的消費方式和購物標準。你認為金錢觀的差異會影響日常生活和未來規劃，如果金錢觀不合，你便會對這段關係的未來感到擔憂。

D.選擇「羽毛球」的你…… 最重視：外貌

你最重視伴侶的外貌，例如身高、體形、五官、穿衣風格等。你容易被外貌出眾的人吸引，在約會時也會特別注意對方的穿着打扮。你明白外貌會隨着時間而改變，因此你希望伴侶也能注重保養和打扮。如果伴侶和你一樣有良好的審美觀，並且喜歡一起打扮，你們的關係就能更加長久。