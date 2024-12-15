涉強姦未成年少女　Jay-Z「私生子」向傳媒爆料

美國樂壇天后Beyonce的歌手老公Jay-Z日前被一名女子入稟告強姦，女子爆24年前當時年僅13歲的她在《MTV音樂錄影帶頒獎禮》慶功派對上被Jay-Z與另一歌手Diddy輪姦。事後Jay-Z發聲明強烈否認。事件近日不停發酵，有自稱是Jay-Z的私生子就趁勢接受訪問。

名為Rymir Satterwaithe的Jay-Z「私生子」今年30歲，並指當年母親年僅15歲被22歲的Jay-Z搞大個肚而誕下他。由於母親未成年成孕，Jay-Z怕犯法而一直迴避沒有接受親子鑒定。Rymir更指Jay-Z一直嘗試「滅聲」阻止他開口，不幸的是母親最近病逝。而他透露母親離世前曾向他分享收藏的Jay-Z年輕時照片及片段。

Rymir亦透露母親臨終前曾以書面證明自己與Jay-Z的關係並公開信中內容。她表示：「我，Wanda Satterthwaite寫這個是想講我與Shawn C. Carter（Jay-Z原名）的關係。我於1992年秋天認識Shawn Corey Carter，他當時以『Rock』作為暱稱，我朋友Kaleesha Allen是見證人。」她更詳盡透露與Jay-Z的相識及發生關係時的經過，她表示雖然發生關係前Jay-Z有用避孕套，但期間避孕套被弄破結果導致她懷孕。

除了「私生子」之外，英國創作女歌手M.I.A.亦「趁你病攞你命」拍片公開大爆他的「惡行」！她表示當年被Jay-Z簽下成為他唱片公司的歌手，她說：「我簽約後佢第一句同我講就係叫我去整容。」不過Jay-Z的提議被她一口拒絕：「有邊個同佢一齊嘅女人冇整過容？所有人都有。係惟獨我冇。」最終M.I.A.與Jay-Z合作不久就離開他的唱片公司。