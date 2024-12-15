張繼聰孖楊茜堯林夏薇引集體回憶　被捧做「視帝」

近期大吹熊貓熱，兩大準視后楊茜堯及林夏薇齊到主題樂園探望大熊貓「安安」及「可可」，同行還有當日撇甩太太謝安琪，化身「廿四孝爸爸」陪仔仔、囡囡親親熊貓的張繼聰，但當阿聰將跟楊茜堯及林夏薇的新舊合照上載社交網時，亦成網民熱話，直指此兩女一男組合，令集體回憶番晒嚟。

原來阿聰、薇薇及當年尚未改名為楊茜堯的楊怡，在2014至15年時曾合拍無綫劇《收規華》，劇中飾演男主角「金華」的阿聰分別跟楊茜堯及林夏薇有感情線，而劇集煞科後，三人各有各忙鮮再有合作及敍舊，難怪阿聰重遇兩位舊拍擋時感觸良多。阿聰留言：「估唔到上次一別，咁多年之後先有機會再遇，兩位美人依然係咁靚，睇番張相，心入邊即刻起歌『甜言蜜語～收起…』。」

不少網民留言：「花影月（林夏薇）、金華（張繼聰）、梁芯（楊茜堯），如果楊明都有嚟就完美啦」、「劇好睇，主題曲好聽」，還有網民大讚阿聰演技：「呢首歌係我覺得十大電視金曲，《收規華》真係幾好睇，首歌又入腦又夠悲傷，《收規華》可能係呢十年來最underrated嘅劇集， 真心覺得你嗰一年應該贏視帝！！！」獲網友認同，阿聰亦有留言說多謝。