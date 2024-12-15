檀健次新劇輕鬆破億　被爆要金世佳下跪同公仔激吻

34歲內地小生檀健次早前被拍下「吐痰片」形象受損，不過近日其代表作《獵罪圖鑒》推出續集，戲中他再次與好拍檔金世佳「合體」，無論劇情及布局編排都贏盡口碑，有效播放量更輕鬆破億，將同時段推出的劇集包括《九重紫》及《蜀錦人家》大比數拋離，足見其人氣依然處於沸點！。

《獵罪圖鑒2》秉承上輯餘威，扮演模擬畫師沈翊的檀健次，與金世佳在機緣巧合下被迫搭檔，兩人聯手偵破宗離奇疑案，共同緝凶追真相。劇集甫開播已大膽披露娛樂黑幕，首樁案件涉及集體霸凌、吸毒、偶像私聯粉絲等議題，同住一棟宿舍的4位選秀練習生竟有3人離奇死亡，所有犯罪證據都指向一名追星狂粉，隨即引起熱議，網民直呼「太敢拍了」、「真實反映了娛樂圈亂象」。全劇確定牽涉11宗案件，包括「偶像之死」及「遊戲誘導集體自殺」等，主題被形容新穎大膽。

而《獵2》開播前釋出花絮，檀健次為還原案發場面，竟要求金世佳在房間內下跪與猴子公仔「激吻」，還指揮對方要「吻久一點」，金世佳雖大感無奈但為了破案也照辦，兩人互動讓劇迷笑翻天，「獵罪圖鑒吻戲」因此登上熱搜關鍵字，宣傳效果十足。