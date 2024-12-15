【營事檔案】韓式醬醃牛柳

韓式烤肉，一般都是醃好了的牛小排，而那個味道又令人十分難忘。今次食譜就介紹這個醃汁，而除了醃牛肉以外，拿來醃雞胸肉也非常美味。這個醃料的神奇之處就是加入了不同的水果及蔬菜，令牛肉更軟滑以及加入一絲絲甜味。

菠蘿可軟化肉質

菠蘿加在醃肉當中，除了加入甜味之外，菠蘿更含有一種天然酵素，稱為菠蘿蛋白酶，這種酵素能夠分解肉類中的蛋白質，從而嫩化肉質，使肉類更為柔軟多汁。除了菠蘿汁之外，奇異果汁都同樣含有蛋白酶，同樣都可以軟化肉質。菠蘿雞肉串以及菠蘿豬扒等，都是酸甜可口的肉類菜式。

不同牛肉部位脂肪相差甚遠

今次選用了牛柳而不是牛排骨或牛肋骨的原因，是因為牛柳是牛肉中最嫩的部位之一，脂肪含量較低，而肉質也較軟滑。每100克生肉計算，牛柳含7克脂肪，而牛肋骨則有22克的脂肪，差大約3倍左右。在煎牛肉時煮至剛好熟透，就更可進一步避免過度烹飪而使肉質變得乾硬，而口感及味道都相差不遠，所以可以在享受美食底下，攝取較少的脂肪。

韓式醬醃牛柳

材料：

牛柳 120克

調味料：

豉油 3湯匙

糖 1茶匙

鹽 1茶匙

菠蘿 2片

蘋果 半個

洋葱 半個

蒜頭 2瓣

做法：

1) 蒜頭及洋葱去皮磨成蓉、菠蘿、蘋果、洋葱磨成蓉備用

2) 將豉油、糖、鹽、1湯匙菠蘿、1湯匙蘋果、1湯匙洋葱及蒜蓉混合成醃料

3) 牛柳切薄片，加醃料醃過夜

4) 燒熱鑊加少許油，加入煎熟，完成。

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。