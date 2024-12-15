法式華麗盛宴　為聖誕添浪漫

原隻香港三黃雞：雞隻以香草、蒜頭和胡椒等浸醃6至8小時，風乾2至3日再烤焗，七星米加多款食材煮製，表面放滿三文魚籽及葱花，每一口都令人回味。（胡振文攝）

每年12月，大家最期待的聖誕節即將來臨，除了親朋聚會開派對，情侶們也愛在這一天享用華麗盛宴，想感受高質而精緻的佳餚，法式滋味似乎永不過時，今年就有新派法日餐廳和米芝蓮星級法國餐廳在這個佳節為大家打造限定菜單，既富創意又浪漫，必定能為節日加分。

尖沙咀：大玩混搭元素

法國菜的精緻和日本菜的細膩，各有特色。尖沙咀法日餐廳於12月20日至31日推出的「聖誕節慶餐單」，主廚Frankie Wong巧妙連繫兩地食材和烹調方法，打造出別具一格的佳餚。以法國小圓餅和日式銅鑼燒作靈感設計的前菜，小圓餅上放了炙燒北海道帶子、沙律和柚子沙律醬，的骰小巧又開胃。以松葉蟹肉配雪莉醋啫喱打造的蟹肉撻，是從吃大閘蟹蘸醋的傳統作靈感，加點昆布絲，酥脆爽鮮。至於受日本章魚燒啟法的法式炸冬甩，香脆外皮包裹周打蜆湯的餡料、芝士和煙肉，瞬間提升「芝」味。

創意的日式太卷以拖羅配襯牛油果、海膽和辣根忌廉，再加點炸芥蘭葉扮紫菜，為味道添上層次。當日式紅蝦冷烏冬遇上法國的紅蝦濃湯，湯汁再加點味噌和辣油提味，冷熱交替，可謂最佳配搭。本地鰻魚天婦羅淋上加蝦乾和瑤柱的法式洋葱湯，表面鋪芝士脆片，風味醇厚。結合法式魚湯、「皇冠酥皮批」和酥皮濃湯三大元素製作的馬賽魚湯批，吃得出鱈魚的鮮、鮟鱇魚肝的濃和墨魚慕絲的滑。

另一道原隻香港三黃雞，以香草和蒜頭等浸醃，風乾再烤焗，前後要用數天才完成，手工繁複、皮脆肉嫩，配用法國黃酒汁及三文魚籽的北海道七星米飯，每一口都吃出雞的鮮。澳洲M9西冷三食有配芹菜根蓉和松露牛肉汁的香煎牛扒，和香口的牛肉他他千層薯仔批享用，加添口感。之後來一口用牛筋、和牛油渣炒飯配醬油醃漬蛋黃，牛味香濃，結尾選用微酸厚重的蘋果撻作甜點，為整個主題套餐畫上句號。

灣仔：星級名廚加持

被米芝蓮星加持的餐廳，菜式應該會更令人期待。灣仔五星級酒店米芝蓮二星法國餐廳於12月24日、25日及31日，推出由廚藝總監Olivier Elzer及行政糕點主廚金航宇師傅設計的7道節日晚餐。頭盤以柑橘和昆布鹽漬的日本北海道池魚作開胃菜，配煙熏鰹魚凍加添獨特氣息，周邊配以脆蘿蔔、魚子醬、食用花和八角忌廉等，為味蕾帶來不同層次的享受。

冬日適合食野味，一道煙熏鹿肉鬆餅，法國野生鹿肩肉加紅酒、蔬菜、胡椒和杜松子等長時間慢煮，表面加香料紅酒啫喱呼應節日主題，配爽口沙律和醬汁，感覺剛好。矜貴的法國藍龍蝦，以焦化的牛油輕輕煎至外表金黃，加香菇片和香菇醬添口感，再配經乳化的龍蝦湯醬汁，感覺更鮮。

來自法國安茹地區的乳鴿，鴿肉炭烤至外皮焦糖化，配鴿肉胡椒醬肉嫩香口。周邊以紅菜頭粒、紅菜頭蓉和忌廉，既搶眼又香滑。法國蔬菜燉雞配鴨肝及黑松露，選用富油香的三黃雞配自家製香腸、鴨肝和黑松露做成雞肉卷，和雞肉清湯及蔬菜享用，口感十足。最後以酸香的檸檬柑橘芭菲配榛子醬及柚子雪葩和香滑的大溪地雲呢拿配榛子心太軟作結，讓味蕾即時回復清新。