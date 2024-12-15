齊撐本土滋味　茶記點心有驚喜

提起本土有何美食，相信茶記及點心必定榜上有名，近日就有全新茶記、以茶做主題的西日風餐廳，以及老字號點心店開設新店，讓巴絲打食住撐本土滋味。

麵包新鮮出爐

全港最大型運動遊樂購物商場即將正式開幕，不少新食店進註，其中一間主打新派茶餐廳，亦有說是場內唯一一家提供現場烘焙的港式茶餐廳。以橘紅及淺蘆藍色為內裝色調，營造明亮活潑的感覺。食物是經典的港式款式，好似喜哥葱油豬扒煎蛋飯、招牌沙嗲牛肉麵、東京醬油叉燒滑蛋飯、番茄薯仔牛肉湯通粉等。此外，每日有十多款新鮮出爐麵包，好似人氣的脆皮菠蘿包、酥皮蛋撻等，搭配一杯港式奶茶，可以說是最能體現本土飲食文化的組合。

糅合港西和食

另一間同樣開設於九龍東最大型商場內的餐廳，主打西日風，內裝以淡粉色和米啡色為主調，搭配柔和燈光，提供一個輕鬆舒適的用餐環境。餐牌供應港式、日式及西式等多元菜式，好似招牌餐蛋麵、生滾豬膶通粉、港式鐵板餐、日式壽喜燒鍋、北海道咖喱滑蛋蓋飯、黑松露忌廉雜菌意大利粉、大阪醬油牛肉意大利粉等，融合中西飲食元素。當中的港式鐵板餐，熱燙鐵板盛載住豐富肉類及配菜，搭配獨特醬汁，鐵板的滋滋聲響，將港式鐵板餐的風味盡展現。

即蒸懷舊點心

位於元朗的點心老店，繼荃灣分店後，早前於旺角開設全新分店，精緻的60年代復古裝潢下品嘗總廚近50年豐富的港式傳統手作點心，別具風味。新店秉承落單即叫即蒸的做法，供應多款懷舊點心包括羅漢齋腐皮卷、鵪鶉蛋燒賣、金牌魚翅餃、古法千層糕和蝦醬腩仔飯，還有甜品的薑汁紅棗糕等，為慶祝新店開業，特別推出不同時段的期間限定優惠，好似即日至2025年1月15日期間指定時間堂食全單8折、下午茶時段免茶位等。