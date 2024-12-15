炎明熹「雪藏」後首現身拒受訪　獲數百粉絲撐場

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）疑因不續約無綫遭雪藏逾半年，今日「解凍」出席由她主演的音樂特輯《戀上西沙》記招，現場數百「Gi炎粉」（粉絲暱稱）企滿三層，場面墟冚。Gigi穿西裝褸和cap帽及化了妝，明顯悉心打扮，一出場時粉絲全場起哄，雖然入雪櫃半年，但聲勢不跌反升。台上她分享角色及拍攝趣事，及獻唱主題曲《最動人一次》，《最》的MV上架5日，瀏覽已過100萬瀏覽人次，現場粉絲齊跟着她一起大合唱。

大會以Gigi趕時間為由，未有安排Gigi受訪，Gigi全程表現好開心又派心福利，落台時問到出活動好開心？她表示：「今日好開心，因為可以同大家一齊有好溫暖嘅感覺， （會唔會再出來見人？ ）一定會，（想同粉絲講甚麼？ ）我好掛住佢哋。」然後被工作人員夾走。不過Gigi未有即時離開，走到後台簽名及與嘉賓合照。

現場播出音樂特輯的預告片時，炎明熹睇得入神笑到彎腰，及掩嘴表現怕醜，台上她表示與李爾晨拍第一幕，對方赤裸上身講笑感覺他好猥瑣，為拍攝特別上了幾堂結他班練習彈結他，還有在岩石拍攝時，擔心跌落岩石罅。

而同場的還有海俊傑、張美妮和堪輿學家麥玲玲，劇中飾演炎明熹姑媽的麥玲玲，避重就輕沒有正面回應Gigi解凍禁言一事，指炎明熹命格是會有些變化，批她事業走勢不錯，憑勤力走勢會再向上升，「佢係龍就龍，鳳就鳳，係叻嘅去邊都發光發亮，唔似得我呢啲老人家要誓死效忠。」問將來可能沒有機會原班人馬拍第二集？她笑言公司有好多新人可以搵其他歌手，又自爆原本特輯不是這段時間播出，認為播到無浪費大家心機。