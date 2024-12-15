鮮娛糧｜王浩信奪獎再謝家人　陳自瑤罕撐冇黑面

曾奪兩屆視帝並已離巢TVB的王浩信（Vincent），早前正式簽約內地娛樂公司，正全面搶攻內地市場。日前他更憑《黑色月光》的演出，在《第40屆全球電影和電視藝術華鼎獎》中勇奪「全球最佳電視劇男演員」獎，他更上台發表得獎感言，除了多謝監製及拍檔外，他更不忘多謝家人：「最後我要謝謝我的家人的支持，能來到這個舞台，告訴了我無論人生我們在任何一個階段，都是可以繼續去追求突破，追求成長。」

說到感謝家人，大家很難不回想起2017年王浩信封帝時，曾在台上感謝太太陳自瑤（Yoyo）卻被她黑面一幕；今次王浩信奪得含金量更高的獎項，大家都很關心Yoyo會有甚麼反應，不過日前Yoyo只在自己社交平台出甫，提醒大家準時看她的帶貨直播。其實早前陳自瑤憑劇集《婚後事》首獲提名「視后」時，她也有呼籲大家，包括她老公王浩信投她一票，還老實提他：「自己醒目吧，屋企人嘛。」

其實在較早前Yoyo也在訪問中，表明是支持王浩信在內地發展，並罕有地力撐老公：「他最近也經常有陪女兒（他回來了）是的是的，他最近回了港，都有經常陪女兒。」雖然這幾年，陳自瑤與王浩信屢傳婚變，夫妻關係撲朔迷離，但聽得出太太要求其實好簡單，就是想老公花時間陪女兒，相信今後只要老公生性，太太也未必總是黑面相對。