EX5純電動SUV進軍香港

吉利（GEELY）汽車集團旗下有三大品牌，包括跟集團同名的吉利（GEELY）、極氪（ZEEKR）及與Volvo合資品牌領克（LYNK & CO），其中打正吉利旗號的全新純電動SUV GEELY EX5，隨着日前在港亮相宣布正式進軍香港電動車市場。

暫只知全新EX5採用吉利的GEA底盤架構及CTB電池車身一體化技術打造，擁有4,615 x 1,901 x 1,670mm車身長闊高及2,750mm軸距，風阻系數低至0.269Cd。車載「11合1智能電驅系統」及「短刀」磷酸鐵鋰電池，以前輪驅動。最大輸出功率160kW(即約215hp)，最大扭力320Nm，完成0-100km/h加速6.9秒。至於輸港版本的電池容量、續航力及充電時間等仍有待公布。廠方表示已正式授權智聯志利（Zhilian Zhili）新能源汽車服務（香港）有限公司作為官方認可經銷商及將於灣仔開設陳列室。另還表示EX5正式接受預訂及預告最快將於明年首季交付，預計售價將介乎於$20-24萬港元之間。