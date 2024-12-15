姚焯菲返港瘦番重回顏值天花板　戥炎明熹破關開心

《新城勁爆頒獎禮》將於本月28日假會展舉行，今日（15日）假南區某商場進行拉票活動，出席歌手有「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），詹天文（Windy）及姚焯菲（Chantel）外，還有「聲夢」歌手張馳豪，冼靖峰及林智樂，及林奕匡，鄧小巧和林愷鈴等20多個歌手單位，而現場的粉絲區，冼靖峰的粉絲最多，Yumi的粉絲則霸正主舞台對出的C位。

自新西蘭返港後，首日出席公開活動的Chantel收身成功，回復顏值天花板，她和Yumi及Windy齊接受訪問，3女均表示知道炎明熹（Gigi）「破關」出席音樂特輯活動，Windy說：「有睇到佢Poster同關注佢，（估佢續約無綫？）呢個我哋冇諗咁多，純粹見佢出番歌，為佢感開心，今次佢出席番活動，好想快啲見到佢。」而剛考完試返港的Chantel就話已很耐沒跟Gigi見面，亦希望有機會和她相聚，雖然她在港期間約會過多次，可惜不是離港，就是在工作在身，至於聖誕節也難齊腳，Yumi說：「聖誕節都有工作，好難、好難就時間，希望有一日可以聚會番。」

問可想Gigi簽無綫？Yumi和Chantel就話：「知佢有Event嘅，開心佢出嚟見到Fans同觀眾，希望佢開心就得啦，合約嘅嘢就交番畀佢處理，我哋都唔知道佢合約係點樣。」

至於有半年時間離港的Chantel，目前是「勁爆女歌手」候選5強之一，她就多謝粉絲和電台支持：「呢排我都唔係香港，我去咗新西蘭兩年，但我呢年返香港冇咁頻密，所以好感恩入到5強，多謝大家鍾意我嘅歌，我人唔喺度，但幕後團隊幫咗好多。（Gigi都入咗5強，可覺得自己有機會攞獎？）我覺得係平均，每人攞獎機會係20%，唔會話邊個攞獎機會大或細，平常心。（如投票，你投畀自己或Gigi？）嘩，如果要投票，我希望將個票分成5份。」Windy被問到投票給Gigi或Chantel時，她說：「Gigi同Chantel出嘅新歌我都有聽，覺得有不同風格同感覺，係好值得支持嘅女歌手。」Yumi就話每位認識的歌手都支持，又覺得每位歌迷風格各異難於比較。

至於Windy和Yumi暫未打入「勁爆女歌手」5強，可會加緊拉票？Windy表示會在社交網多出Po拉票，不過打入5強與否都平常心，明年會繼續努力做好歌，而Yumi就認為只要有人支持及好作品已開心。

「新手爸爸」林奕匡（Phil）出席新城拉票活動，獲電台送上聖誕禮物，讓他跟愛兒歡度佳節，他說今個聖誕覺得特別有溫馨。現時有份打入「勁爆女歌手」5強的鄧小巧自言不知自己有份：「老老實實我冇諗攞獎，因為入咗5強都唔知，同埋我覺得今年成績好亮眼已得到好多禮物，林宥嘉寫咗歌畀我，連張敬軒都同我合唱啦，今年已好完美。」問到「勁爆女歌手」頂頭大熱是師姐李幸倪，可覺得她是最強勁敵，她就覺得：「每位歌手都係勁敵，因連新生代歌手都好唱得又有自己想法，每個人都好有特點。」

張馳豪打入「勁爆男歌手」5強，他表示：「開心入到5強，多謝投票嘅粉絲，入咗5強已經係對我好好嘅肯定。」當他聞和張敬軒、馮允謙、陳卓賢等爭獎時，即謂對方太強，沒有信心攞獎，可和頂流歌手角逐獎項有「升呢」感覺？他又說：「冇嘅，我會繼續努力同不停進步，過去一年我都有嘗試新嘢求突破，擴闊咗自己眼界，踏出舒適圈。」